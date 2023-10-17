Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü: Filistin'de somut adımlar atılmalı

Lula Da Silva - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci İsrail ordusu tarafından katliama maruz bırakılan masum Filistinliler için yürüttüğü diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Erdoğan son olarak, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"Herkes somut adımlar atmalı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesini ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesini ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti."