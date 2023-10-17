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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü: Filistin'de somut adımlar atılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesini ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

18:50 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Lula Da Silva - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Lula Da Silva - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci İsrail ordusu tarafından katliama maruz bırakılan masum Filistinliler için yürüttüğü diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Erdoğan son olarak, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Herkes somut adımlar atmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesini ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükunetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşarak hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesini ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti."


İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...



#Recep Tayyip Erdoğan
#Brezilya
#Filistin
#İsrail
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