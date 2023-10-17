İsrail'in beyaz fosfor saldırısına maruz kalan Lübnanlılar hastaneye kaldırıldı

İsrail'in Lübnan'ın sınırdaki Ed-Duhayra köyüne yönelik dün gerçekleştirdiği saldırıda, sivilleri tahliye etmeye çalışan sivil savunma yetkilisi ve yaralıları tedavi eden doktor açıklamalarda bulundu.

7 kişide beyaz fosfor semptomlarına rastlandı: Kokusunu alabiliyorduk

Yaralıların tedavi gördüğü Sur kentindeki İtalya Hastanesi Acil Servisi Doktoru Muhammed Mustafa, "(Sınırdan) Acil servimize gelen hastalarda çok yüksek seviyede terleme ve çok defa kusmalar görüldü. Hastalarda beyaz fosfor semptomlarına rastlandı. Fosforun kokusunu alabiliyorduk." dedi.

Hastalara müdahale etmeden önce eldiven ve maske taktıklarını belirten Mustafa, "Hastaların elbiselerini çıkarıp baştan aşağı bol su ile yıkadık. Ardından oksijen terapisi yapıldı. 7 hasta geldi. 5'i sivil savunma ekibi, 2 kişi de sivil (köylü) idi." bilgisini paylaştı.

"Bombanın dumanı nedeniyle boğulma tehlikesi geçiriyorduk"

Sur Kenti Sivil Savunma Dairesi Müdürü Ali Safiyeddin de İsrail'in saldırı başlattığı günden bu yana bölgede mahsur kalan köylülerin tahliyesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Çatışmaların pazartesi günü Ed-Duhayra köyünde çok şiddetlendiğini aktaran Safiyeddin, "Daha önce bombalama vardı ancak dün çok şiddetli idi. Bombaların beyaz fosforla yapıldığı belirtildi. Bombanın dumanı nedeniyle boğulma tehlikesi geçiriyorduk. Köyde boğulma tehlikesi geçirenlerin olduğu yönünde bilgi aldık." dedi.

Duhayra'da dumanlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren toplamda 60 köylüyü tahliye ettiklerini aktaran Sur Kenti Sivil Savunma Dairesi Müdürü Safiyeddin, "Ekibimizden 4 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

İsrail ve Hizbullah arasında 16 Temmuz 2006'da patlak veren savaşta da bölgeden köylüleri tahliye ettiklerini hatırlatan Safiyeddin, "O dönemde böyle bombalar görmedik. İlk defa böyle füzeler görüyoruz. Ed-Duhayra'daki dumandan çok koku geliyordu." şeklinde konuştu.

Beyaz fosfor nedir?

Uluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan beyaz fosforun dumanı, teneffüs edildiğinde ciğerlerde ani yaraların oluşmasına ve nefessiz kalarak boğulmaya yol açabiliyor.

Ciltte ikinci ve üçüncü derece süregelen yanıklara neden olabilen beyaz fosfor, oksijenle temas ettiği anda kolayca alev alıyor, bomba olarak kullanıldığında da patlayıcı etkisinin yanı sıra yangınlara yol açıyor.

Beyaz fosfor bombası nedeniyle çıkan yangınlar geniş alanlara yayılabiliyor ve alandaki fosfor tükenene kadar bu yangınlar devam ediyor.

Solunum yoluyla, temas ya da sindirim yoluyla vücuda alınan, birçok yüzeye yapışarak bulaşan beyaz fosfora maruz kalanların tedavisi maddenin bulaşıcılığı nedeniyle oldukça zor. Bombanın neden olduğu yaralanmaları tedavi eden kişilerin de bu yüzden kendilerini korumak için özel eğitim almaları gerekiyor.

Söz konusu maddeye belli aralıklarla maruz kalmanın, çene kemiğinin ileri düzeyde deformasyonuna yol açarak kırılmasına neden olabildiği ifade ediliyor.







