Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Silahlar öldürücü değilmiş ABD Güney Kıbrısa yönelik ambargoyu neden kaldırdığını komik bahaneyle açıkladı
AMERİKA

​Silahlar öldürücü değilmiş: ABD Güney Kıbrıs'a yönelik ambargoyu neden kaldırdığını komik bahaneyle açıkladı

Silahlar öldürücü değilmiş: ABD Güney Kıbrıs'a yönelik ambargoyu neden kaldırdığını komik bahaneyle açıkladı

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin çözüm için diyalog çağrıları cevap bulmazken, ABD’nin Güney Kıbrıs’a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırması tartışma yarattı. ABD’nin ‘öldürücü olmayan silahlar’ olarak duyurduğu listede anti-tank ve anti-personel mayınlarından elektroşok cihazlarına kadar her şey var. Karara tepki gösteren Dışişleri, “Müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır” dedi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl çözümü için yaptığı çağrılar karşılıksız kalırken ABD, Güney Kıbrıs’a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı aldı. Rum yönetimini silahlandırmayı amaçlayan ve Türkiye ile Kıbrıs Türklerine karşı ciddi bir hamle anlamına gelen bu karar tepkilerin odağına oturdu. Washington, tepkileri azaltmak için silah sevkiyatına kılıf bulma arayışında. Bu nedenle sözkonusu kararın ‘geçici ve kısmî’ olduğu duyuruldu. İddiaya göre, Güney Kıbrıs’a 1987’den bu yana uygulanan ambargonun kaldırılması kararı bir yıl geçerli olacak. Ancak süresinin uzatılmasının yolu açık bırakıldı. ABD ayrıca, Güney Kıbrıs’a göndereceği silahların ‘öldürücü olmayan’ (non lethal) sistemleri kapsayacağını ileri sürüyor.

Fotoğraf: Arşiv

ABD Rumlara silah satacak: ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı
DÜNYA
ABD Rumlara silah satacak: ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına tepki
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına tepki

ANTİ-TANK MAYINI!

Anti tank mayını

‘Öldürücü olmayan sistemler’e ilişkin bilgisine başvurduğumuz Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Araştırmacısı Furkan Dikmen, bu tip gereçlerin askeri teçhizat, ölümcül olmayan mermiler, patlayıcılar, gaz ve spreyler ile arazi tuzakları olarak anıldığını bildirdi. Dikmen’in verdiği bilgiye göre; elektroşok silahları, çelik yelek, radarlar, zırhlı araçlar ve benzeri teçhizatlar da öldürücü olmayan grubuna giriyor. Bu sistemler ‘piyadeleri bastırmak, dağıtmak ve sahada engellemek, askeri araçları devre dışı bırakmak’ maksatlı kullanılıyor. Arazi tuzakları olarak anti-tank, anti-taşıt ve anti-personel mayınları da ‘öldürücü olmayan silah sistemleri’ olarak görülüyor. Artan teknoloji ile birlikte hayli gelişen bu sistemlere, sonik, lazer, biyolojik sistemlerin geliştirilmesine ilişkin çalışmaların da eklendiği belirtiliyor. Dikmen şunları söylüyor:

BAL GİBİ ÖLDÜRÜYOR!

“ABD’nin ‘öldürücü değil’ dediği bu sistemlerin insan öldürüp öldürmediği oldukça tartışmalı. Kalıcı sağlık sorunlarına yol açan bu tip silahların sonu ölümle sonuçlanan yaralanmalara sebebiyet verdikleri gözlenmişti. Bunlar arasında yer alan ve elektroşok cihazı olarak Amerika’nın öldürücü olmayan silah tanımlaması içerisinde yer alan ‘Teaser’, BM İşkenceyle Mücadele Komisyonu’nun ‘ölümle sonuçlanabilen bir işkence aleti türü’ olarak nitelendirilmişti. Ayrıca şiddetli acıya sebep olan ve düşmanın elektronik haberleşme cihazlarını etkisiz hale getiren mikrodalga silahları, geçici körlüğe sebep olan lazerler ve dayanılmaz sesler çıkartan cihazlar gibi insanlara daha önce duyulmamış yollarla acı vermeyi sağlayan bu sistemlerin ABD ordusunca Afrika ve Ortadoğu’da denendikten sonra uluslararası pazara çıkarıldıkları biliniyor. Ambargonun kaldırılmasıyla bu sistemlerin Güney Kıbrıs’a sevk yolu açılmış oldu. Washington, Güney Kıbrıs’a gönderilebilecek sistemlerin ‘ölümcül silahları kapsamadığı’ iddiasına sığınsa da bu adım önemli sorunlara yol açabilir.”

ABD Güney Kıbrıs'a yerleşiyor
GÜNDEM
ABD Güney Kıbrıs'a yerleşiyor

Aksungur’la havada 49 saat

  • Türkiye’nin yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı (İHA) Aksungur, tek seferde 49 saatlik uçuş gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Anka platformu üzerinde inşa edilen Aksungur, 59. test uçuşunda 49 saat boyunca havada kaldı. Aksungur’un toplam uçuş süresi 230 saati buldu. Aksungur, 20 bin feet irtifada izlediği rotayla gökyüzüne ay yıldızlı Türk bayrağı da çizerek görsel bir şölene imza attı.

Fransa uçak gemisini Kıbrıs’a gönderdi, ABD üs inşa etmeye başladı
DÜNYA
Fransa uçak gemisini Kıbrıs’a gönderdi, ABD üs inşa etmeye başladı


Abone Ol Google News
Fransanın kaçak okulları

Fransa'nın kaçak okulları

​Charles de Gaulle ve Pierre Loti adlı iki lisenin hiçbir yasal dayanağı yok.
Ateşle oynamayın

Ateşle oynamayın

Yıllar önce kaçan Yunanistan, Ege'de sahte kabadayılık yapıyor.
ABD resmendalga geçiyor

ABD resmen
dalga geçiyor

Ambargoyu neden kaldırdıklarını komik bahaneyle açıkladılar.
Mücahit Pehlivan <br>hayatını kaybetti

Mücahit Pehlivan
hayatını kaybetti

​Yarın, İncek Mezarlığı'nda defnedilecek.
Bile bile<br>ölümü seçti

Bile bile
ölümü seçti

​Ölmeden önce "Kendimden geçsem de hastaneye kaldırmayın" demiş.
Macron'u<br>Esed'e benzettiler

Macron'u
Esed'e benzettiler

Lübnan'ı sömürge zihniyetiyle yeniden yönetmek istiyor.

Boşnaklara<br>soykırım tehdidi

Boşnaklara
soykırım tehdidi

​Irkçı Sırplar yeni Srebrenitsa peşinde.
Hristiyanlara<br>Ayasofya kitabı

Hristiyanlara
Ayasofya kitabı

​Ayasofya'nın nasıl korunduğu anlatan kitap İngilizce olarak dağıtılacak.
BAE'den<br>yeni ihanet

BAE'den
yeni ihanet

​Sokotra'yı İsrail'e teslim edecek.
Yunanistan'a sert uyarı

Yunanistan'a sert uyarı

'​Saçlarının teline zarar gelirse bedelini ödersiniz!'
Türkiye'den 2 yeni<br>Navtex kararı

Türkiye'den 2 yeni
Navtex kararı

​Atış eğitimleri gerçekleştirilecek.
Mısır halkı 'Türkiye' dedi

Mısır halkı 'Türkiye' dedi

​Areda'nın Mısır halkı ile yaptığı anket CNN'de tartışıldı.
Tüm illere genelge gönderildi

Tüm illere genelge gönderildi

​Artık düğün, nişan ve kınada bu tedbirler uygulanacak.
İstanbul'u ikiye katladı

İstanbul'u ikiye katladı

'Sorunlu' diye tanımlanan illerin yoğunluk haritaları endişelendiriyor.
Salgında ikinci <br>piki yaşıyoruz

Salgında ikinci
piki yaşıyoruz

Bilim Kurulunda yeni kararlar alındı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Türkiye'nin koronavirüste son 24 saati açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.