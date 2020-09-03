​Silahlar öldürücü değilmiş: ABD Güney Kıbrıs'a yönelik ambargoyu neden kaldırdığını komik bahaneyle açıkladı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl çözümü için yaptığı çağrılar karşılıksız kalırken ABD, Güney Kıbrıs’a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı aldı. Rum yönetimini silahlandırmayı amaçlayan ve Türkiye ile Kıbrıs Türklerine karşı ciddi bir hamle anlamına gelen bu karar tepkilerin odağına oturdu. Washington, tepkileri azaltmak için silah sevkiyatına kılıf bulma arayışında. Bu nedenle sözkonusu kararın ‘geçici ve kısmî’ olduğu duyuruldu. İddiaya göre, Güney Kıbrıs’a 1987’den bu yana uygulanan ambargonun kaldırılması kararı bir yıl geçerli olacak. Ancak süresinin uzatılmasının yolu açık bırakıldı. ABD ayrıca, Güney Kıbrıs’a göndereceği silahların ‘öldürücü olmayan’ (non lethal) sistemleri kapsayacağını ileri sürüyor.

Fotoğraf: Arşiv

DÜNYA ABD Rumlara silah satacak: ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına tepki

ANTİ-TANK MAYINI!

Anti tank mayını

‘Öldürücü olmayan sistemler’e ilişkin bilgisine başvurduğumuz Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Araştırmacısı Furkan Dikmen, bu tip gereçlerin askeri teçhizat, ölümcül olmayan mermiler, patlayıcılar, gaz ve spreyler ile arazi tuzakları olarak anıldığını bildirdi. Dikmen’in verdiği bilgiye göre; elektroşok silahları, çelik yelek, radarlar, zırhlı araçlar ve benzeri teçhizatlar da öldürücü olmayan grubuna giriyor. Bu sistemler ‘piyadeleri bastırmak, dağıtmak ve sahada engellemek, askeri araçları devre dışı bırakmak’ maksatlı kullanılıyor. Arazi tuzakları olarak anti-tank, anti-taşıt ve anti-personel mayınları da ‘öldürücü olmayan silah sistemleri’ olarak görülüyor. Artan teknoloji ile birlikte hayli gelişen bu sistemlere, sonik, lazer, biyolojik sistemlerin geliştirilmesine ilişkin çalışmaların da eklendiği belirtiliyor. Dikmen şunları söylüyor:

REKLAM

BAL GİBİ ÖLDÜRÜYOR!

“ABD’nin ‘öldürücü değil’ dediği bu sistemlerin insan öldürüp öldürmediği oldukça tartışmalı. Kalıcı sağlık sorunlarına yol açan bu tip silahların sonu ölümle sonuçlanan yaralanmalara sebebiyet verdikleri gözlenmişti. Bunlar arasında yer alan ve elektroşok cihazı olarak Amerika’nın öldürücü olmayan silah tanımlaması içerisinde yer alan ‘Teaser’, BM İşkenceyle Mücadele Komisyonu’nun ‘ölümle sonuçlanabilen bir işkence aleti türü’ olarak nitelendirilmişti. Ayrıca şiddetli acıya sebep olan ve düşmanın elektronik haberleşme cihazlarını etkisiz hale getiren mikrodalga silahları, geçici körlüğe sebep olan lazerler ve dayanılmaz sesler çıkartan cihazlar gibi insanlara daha önce duyulmamış yollarla acı vermeyi sağlayan bu sistemlerin ABD ordusunca Afrika ve Ortadoğu’da denendikten sonra uluslararası pazara çıkarıldıkları biliniyor. Ambargonun kaldırılmasıyla bu sistemlerin Güney Kıbrıs’a sevk yolu açılmış oldu. Washington, Güney Kıbrıs’a gönderilebilecek sistemlerin ‘ölümcül silahları kapsamadığı’ iddiasına sığınsa da bu adım önemli sorunlara yol açabilir.”

GÜNDEM ABD Güney Kıbrıs'a yerleşiyor

Aksungur’la havada 49 saat

Türkiye’nin yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı (İHA) Aksungur, tek seferde 49 saatlik uçuş gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Anka platformu üzerinde inşa edilen Aksungur, 59. test uçuşunda 49 saat boyunca havada kaldı. Aksungur’un toplam uçuş süresi 230 saati buldu. Aksungur, 20 bin feet irtifada izlediği rotayla gökyüzüne ay yıldızlı Türk bayrağı da çizerek görsel bir şölene imza attı.