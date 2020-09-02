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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydan ABDnin Kıbrıs Rum Kesimine yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına tepki
POLİTİKA

Sondakika:​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına tepki gösterdi. Oktay "ABD'nin Kıbrıs’ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması, Avrupa’nın Ada’da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Oktay'ın paylaşımına ilişkin detaylar:

  • ABD'nin Kıbrıs’ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması, Avrupa’nın Ada’da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır.
  • Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz.
  • Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir.

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