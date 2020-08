Son dakika: Yunan Genelkurmay Başkanı Floros: Her şey güzel olacak Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'tan Doğu Akdeniz mesajı: Her şey güzel olacak Türkiye'nin Akdeniz'de sondaj çalışmalarına hız vermesi üzerine toplanan Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nden ilk mesaj çıktı. Yunan medyasına göre Genel Kurmay Başkanı Floros, "Her şey yolunda. Her şey güzel olacak" dedi.

