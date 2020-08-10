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Dünya Yunan Genelkurmay Başkanı Florostan Doğu Akdeniz mesajı Her şey güzel olacak
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Son dakika: Yunan Genelkurmay Başkanı Floros: Her şey güzel olacak

Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'tan Doğu Akdeniz mesajı: Her şey güzel olacak

Türkiye'nin Akdeniz'de sondaj çalışmalarına hız vermesi üzerine toplanan Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nden ilk mesaj çıktı. Yunan medyasına göre Genel Kurmay Başkanı Floros, "Her şey yolunda. Her şey güzel olacak" dedi.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros. (arşiv)
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros. (arşiv)

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını sınırlandırmaya yönelik Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma bölgedeki tansiyonu yükseltti.

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Oruç Reis Akdeniz'de

Ankara'nın Oruç Reis Gemisi'ni Akdeniz'e göndermesi üzerine Atina'da hareketli dakikalar yaşandı. Yunan Başbakan Miçotakis, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.

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Floros "Her şey güzel olacak"

Sıcak gündemli toplantıyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, konseyin üyelerinden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ilginç bir çıkışta bulundu. Floros, Doğu Akdeniz'le ilgili "Her şey yolunda. Her şey güzel olacak" dedi.

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