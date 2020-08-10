Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'tan Doğu Akdeniz mesajı: Her şey güzel olacak

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını sınırlandırmaya yönelik Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma bölgedeki tansiyonu yükseltti.
Oruç Reis Akdeniz'de
Ankara'nın Oruç Reis Gemisi'ni Akdeniz'e göndermesi üzerine Atina'da hareketli dakikalar yaşandı. Yunan Başbakan Miçotakis, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.
Floros "Her şey güzel olacak"
Sıcak gündemli toplantıyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, konseyin üyelerinden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ilginç bir çıkışta bulundu. Floros, Doğu Akdeniz'le ilgili "Her şey yolunda. Her şey güzel olacak" dedi.
Ολοκλήρωση ΚΥΣΕΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος με παραλλαγή στο Μ. Μαξίμου. «Όλα καλά, όλα θα πάνε καλά»! pic.twitter.com/GSgfph1gRU
Ολοκλήρωση ΚΥΣΕΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος με παραλλαγή στο Μ. Μαξίμου. «Όλα καλά, όλα θα πάνε καλά»! pic.twitter.com/GSgfph1gRU— George E. Sideris (Γιώργος Ε. Σιδέρης) (@GESideris) August 10, 2020
- Yunan Gazeteci George E. Sideris tarafından aktarılan o sözler büyük yankı uyandırdı.