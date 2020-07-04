Terörist Hafter Yunanistan ile işbirliği yaparak Türkiye'yi tehdit etti Şimdi de MEB ilan etti: Terörist Hafter, Yunan ile anlaştı Libya’da terörist Hafter’in sözde ‘dışişleri bakanlığı’, Yunanistan’la deniz sınırlarını yeniden çizmek üzere bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Libya’nın tek meşrû temsilcisi olan Trablus yönetimine karşı daha önce iki kez ‘cihat’ ilan eden, ardından kendini ‘ülkenin tek hakimi’ olarak duyuran darbeci Hafter tarafı, Atina ile anlaştıklarını iddia etti ancak ayrıntılara yer vermedi.

Hatice Saka 04 Temmuz 2020, 01:20 Son Güncelleme: 04 Temmuz 2020, 06:04 Yeni Şafak