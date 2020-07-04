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Dünya Şimdi de MEB ilan etti Terörist Hafter, Yunan ile anlaştı
ORTADOĞU

Terörist Hafter Yunanistan ile işbirliği yaparak Türkiye'yi tehdit etti

Şimdi de MEB ilan etti: Terörist Hafter, Yunan ile anlaştı

Libya’da terörist Hafter’in sözde ‘dışişleri bakanlığı’, Yunanistan’la deniz sınırlarını yeniden çizmek üzere bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Libya’nın tek meşrû temsilcisi olan Trablus yönetimine karşı daha önce iki kez ‘cihat’ ilan eden, ardından kendini ‘ülkenin tek hakimi’ olarak duyuran darbeci Hafter tarafı, Atina ile anlaştıklarını iddia etti ancak ayrıntılara yer vermedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Hafter
Hafter

Savaş lordu Hafter’le resmi muhataplığı bir üst noktaya taşıyan Atina’nın giderek tuhaflaşan pozisyonu ilgiyle izleniyor. Önceki gün Libya doğusundaki Tobruk’u ziyaret ederek Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’le buluşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Libya’nın Türk mallarını, Yunan mallarıyla değiştirmek istediğini” iddia etti. Taraflar, ‘ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve ikili ticaretin artırılması için Bingazi kentinde bir konsolosluk açılmasını’ da müzakere etti. Hafter’in sözde dışişleri bakanı Abdulhadi Huveyj ise “Ortak düşmanımız Türkiye’ye karşı Yunanistan’la her türlü ittifaka hazırız” dedi.

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TRABLUS’U İSTEMİYORLAR

  • Gelişmeleri yorumlayan Libyalı gazeteci Abdullah Çerkesî, Libya’nın Hafter’i destekleyen ülkelerce 3’e bölünme çabalarına ilişkin şunları söyledi: “Fransa, BAE ve Mısır petrol gelirlerinin Trablus’a gitmesini asla istemiyor. Özellikle Fransa, Rusya’nın dahil olmasıyla kendini dışarıda kalmış hissediyor. Bu nedenle her türlü yolu deniyor. Hafter’in ateşkes müzakerelerinde petrol üretiminin yeniden başlayacağını duyurmasının nedeni, Türkiye’nin desteğini alan el-Vifak güçlerinin Sirte’yi ele geçirmesine engel olmak. Çünkü Sirte alınırsa petrol kaynaklarına ulaşamayacaklar.”

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