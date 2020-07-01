Hafter’e destek vermemiş: Macron tüm delillere rağmen inkar etti

Libya’da Muammer Kaddafi yönetiminin kanlı bir süreçle düşürülmesinde baş rolü oynayan ve ülkenin doğusundaki terör örgütü lideri Hafter’e siyasi, ekonomik ve askeri destek veren Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tüm dünyanın gözüne bakarak yalan söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin’de biraraya gelen Emmanuel Macron, Hafter’e desteğini, bir gazetecinin sorusu karşısında yalanlama yoluna gitti. Fransa’da Le Monde ve La Figaro gibi gazeteler Macron için “Libya’da Hafter’e destek vermekle yanlış ata oynadığı” değerlendirmesinde bulunmuştu. Macron’un Hafter’le ilişkisini örtbas etme girişiminin suçluluk duygusundan kaynakladığı belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı cevabında Hafter’i dolaylı yoldan kollamaya devam ederken bir kez daha Türkiye’yi hedef alması dikkatlerden kaçmadı.

OYNAT 00:00 Libya'da ağır darbeler alan Hafter'in son umudu İsrail İsrail ordusu ve istihbaratının Hafter'e siyasi ve askeri destek sağladığı ortaya çıktı. Hafter güçlerine sofistike hava savunma sistemleri yollayan İsrail ordusu, 2015 yılında Libya'da Hafter lehine hava saldırıları dahi düzenledi. Ürdün'deki gizli bir toplantıda Hafter militanlarından 6 milyon dolar alan Tel Aviv yönetimi, Washington'daki lobi gücünü Hafter için kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri ise bu ilişkilerin inşa edilmesinde önemli bir rol üstlendi. BiP'te paylaş

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HAFIZA KAYBI YAŞADI

Merkel’le ortak basın toplatısında bir gazetecinin “Fransa, (Libya Hafter’i uzun süredir desteklemekle ve Türkiye’yi eleştirmekle suçlanıyor. Benzer şekilde Rusya’nın veya Birleşik Arap Emirlikleri’nin askeri çabalarını da eleştiriyor musunuz?” şeklindeki sorusuna cevap veren Macron, Fransa’nın Hafter’i desteklemediğini, Fransa’nın rolünün orada kalıcı bir siyasi çözüm bulmak ve buna katkı sağlamak olduğunu ileri sürdü. Macron’ “Şimdi Hafter Nisan 2019’da askeri bir operasyon yapmaya karar verdiyse bunu Fransa ile anlaşarak yapmadı.” savunmasını da yaptı.

PUTİN’İ SADECE KINADI

Macron’un Libya’da artan Rus askeri varlığına karşı verdiği yumuşak tepki de gözlerden kaçmadı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü anımsatan Macron, Putin’e Wagner paralı askerlerinin eylemlerini kınadığını aktardığını belirtti. Macron, Putin’in de bunların özel askerler olduğunu söyleyerek kendisine karşı çıktığını anlattı. Macron’un Putin’le görüşmesi ülke medyasında “Libya için yardım istedi” değerlendirmesiyle karşılanmıştı.

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TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALDI

NATO müttefiki Türkiye’ye karşı ise saldırgan bir tutum takınan Macron’un, Libya’da BM tarafından tanınırlığa sahip, meşru hükümeti destekleyen Türkiye’nin politikasının ne olduğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini ve “davranışlarının cezai sorumluluk taşıdığını” savunması, akıl tutulması yaşıyor, yorumuna neden oldu.

TRABLUS’A SALDIRIYI REDDETMEDİ

Öte yandan Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala Macron’un, ülkesinin Hafter’i desteklemediği yönündeki açıklaması üzerine “Hafter’in başkente saldırdığı 14 ay boyunca Macron’dan bu saldırıyı reddettiğini duymayı umduklarını” söyledi. Libya hükümeti, başta Fransa, Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere bazı ülkeleri Halife Hafter’e “gizli ve açık” destek olmakla suçluyor.

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Fransa darbeciyi destekliyor

Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’yi hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Türkiye’nin sürecin başından beri Libya’nın huzura kavuşması için destek verdiğini belirten Çavuşoğlu, “Siyasi sürece en fazla katkı sağlayan ülkeyiz” dedi. “Biz meşruiyet kazanan yönetimle işbirliği yapıyoruz” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, “Tüm dünya da biliyor ki bizim bu işbirliğimiz sayesinde denge sağlanmış ve Trablus’ta savaşın sokak savaşına dönmesi engellenmiştir” diye konuştu. Fransa’nın Libya’da korsanları ve darbecileri desteklediğini belirten Çavuşoğlu, “Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır. Hafter’e silah vermediğini söylüyor. Parasını Abu Dabi, silahını Fransa veriyor. NATO Rusya’yı tehdit olarak görüyor. Ama Fransa Rusya’nın oradaki nüfuzunu artırmak için çalışıyor. Macron’un yönettiği veya yönetemediği Fransa yıkıcı bir anlayışla sadece kendi çıkar ve emelleri için bulunuyor. Esas eleştirilmesi gereken Fransa ve Macron’un tutumudur. Türkiye’ye bu şekilde saldırmanın iç siyasette de kendisine faydası yok, umarım bundan ders alır.” tepkisini gösterdi.

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OYNAT 03:15 Mısır ordusunun Libya'yı işgali Sisi'nin sonunu getirebilir Türkiye'nin verdiği askeri desteğin ardından Libya'da savaşın dengesinin değişmesi Hafter destekçisi ülkelerin planlarını alt üst etti. Libya konusunun özellikle Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir konu haline gelmesi Mısır'daki darbeci Sisi yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya askeri bir müdahalede bulunabilir mi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız sürecin perde arkasını anlattı:

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Rus askeri varlığı artıyor

Fotoğraf: Arşiv

Rusya’nın, Libya’da terör örgütü lideri Hafter’e yardım için kuvvet yolladığı iddia edildi. ABD gazetesi Wall Street Journal’ın Avrupalı ve Libyalı yetkililere dayandırdığı Londra mahreçli haberine göre, Rusya, Hafter’in geçen hafta Libya’nın en büyük petrol sahasını ele geçirmesine yardım amacıyla paralı asker gönderdi. Haberde, Suriye’deki bir hava üssü ile Libya arasında son haftalarda düzenli olarak Rus kargo uçaklarının gidip geldiği belirtilirken, ABD’li yetkililere göre bunların asker ve silah taşıdığı kaydedildi. Wall Street Journal ayrıca, Rusya’nın nisanda Hafter’e, kendisinin bastığı 100 tonu bulan Libya banknotu gönderdiği de iddia edildi. Gazete bu iddiayı Rus gümrük kayıtlarına dayandırdı.

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Terörün suç ortağı

Fransız istihbaratı na ait kimlikler

Fransa’nın, Libya’nın doğusunda terör örgütü Hafter’e destek verdiği pek çok kez Fransız medyasına yansıdı. 2016 yılında, 3 Fransız özel kuvvetler mensubunun Libya’da bir helikopter kazası sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Fransız hükümeti ülkedeki askeri varlığı kabul etmek zorunda kaldı. Fransız özel kuvvet mensuplarının bulunduğu helikopterde Hafter milisleri de bulunuyordu. Yine Libya’dan Tunus’a geçerken silah ve kimlikleriyle birlikte yakalanan 13 kişinin Fransız istihbaratı adına çalıştığı medyaya yansıdı. Fransız ordusunun İHA’lar ile Hafter saldırılarına destek verdiği de biliniyor. Son olarak Libya’nın Giryan kentini Hafter güçlerinden ele geçiren Ulusla Mutabakat güçleri, Fransız ordusuna ait anti- tank füzelerinin varlığını saptamıştı. Fransa silahların kendisine ait olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı.

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Trablus’ta

Oramiral Özbal (sol)

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, dün Libya’nın başkenti Trablus’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Oramiral Özbal ve beraberindeki heyet, başkent Trablus’ta Libya askeri yetkililerle temaslarda bulundu. Trablus’ta bulunan Busetta (Ebu Sitte) Deniz Üssü’nü ziyaret eden Oramiral Özbal, Libya’da son duruma ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye’nin Libya batısında Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolünde bulunan bölgede, Vatiyye Hava Üssü’nü kullanmaya başlayacağı ve Misrata’da bir deniz üssü açacağı rapor ediliyordu.

OYNAT 00:00 Libya'da bulunan toplu mezarlar havadan görüntülendi Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde ortaya çıkarılan toplu mezardaki kazı çalışmaları havadan görüntülendi. Toplu mezarlar için uluslararası soruşturma bekleniyor. BM'nin açıkladığı rakamlara göre, Libya ordusunun 5 Haziran'da Hafter milislerinden kurtardığı Terhune ve çevresinde, 11 Haziran'da 8, 12 Haziran'da ise 3 toplu mezar tespit edildi. BiP'te paylaş

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Uteybe’den skandal mesaj

Uteybe

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Libya’daki durumu tersine çevirmek için ABD’de Türkiye karşıtı lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı. TRT World, BAE’nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe adına yazılan ve ABD’nin Libya hükümeti ile ona destek veren Türkiye’ye karşı müdahalede bulunmasını talep eden bir e-postaya ulaştı. E-postada Uteybe ve BAE’li yetkililerin Libya’daki son gelişmelerden oldukça endişeli olduğu, Abu Dabi yönetiminin, Mısır’ın güvenliği için ABD hükümeti ve ordusunu Libya’da hükümet güçlerine müdahale etmeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı görülüyor. BAE, 2014’ten bu yana Libya’da terör örgütü lideri Hafter’e her türlü askeri desteği veriyor.