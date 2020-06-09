Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Libyaya insani harekat Yardımlarda öncelik elektrik ve su olacak
ORTADOĞU

Libya’ya insani harekat: Yardımlarda öncelik elektrik ve su olacak

Libya’da birçok şehrin darbeci Hafter’in işgalinden kurtarılmasına yardım eden Türkiye, şimdi de insani harekat başlatıyor. Suriye’de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde uygulanan ‘güvenli bölge’ modeli burada da uygulanacak. Elektrik ve su problemi çözülecek. TİKA, Misurata’daki hastaneyle şifa dağıtacak. Yarıda kalan eğitim STK’ların desteğiyle başlayacak. Adalet altyapısı kurulacak. Havayolu trafiği hız kazanacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, darbeci Hafter’in püskürtüldüğü Libya’da ‘insani harekat’ başlatıyor. Suriye’de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı alanlarında uyguladığı ‘güvenli bölge’ modelini Türkiye, şimdi Libya’da hayata geçirecek. Türkiye’nin desteğiyle büyük bir dönüşümün yaşanacağı Libya’da başta güvenlik olmak üzere eğitim ve sağlık alanında büyük bir hamle başlatılacak. Çok yönlü inşa süreci ile halkın güvenli şekilde günlük yaşantısını sürdürmesi sağlanacak. İhya süreci güvenlik, gıda ve sağlık gibi insani yardım, ekonomik istikrar, altyapı ve üstyapı hizmetleri, adaletin tesisi, barınma ile eğitim hizmetlerinden oluşacak.

Fotoğraf: Arşiv

ELEKTRİK VE SU ÖNCELİK

Kurtarılan bölgelerde halk evlerine dönmeye başlarken Türkiye’nin şefkat harekatında insani yardım önemli yer tutuyor. Hayatın devamlığı için halkın elektrik ve su gibi gereksinimlerinin giderilmesine odaklanılırken dönenlere ilk gıda ve hijyen yardımları yapılmaya başlandı.

ŞİFA ÜSSÜ OLACAK

İnsani harekatta sağlık önemli bir yer tutacak. TİKA’nın Misurata’da inşa ettiği hastanede Türkiye teknik, eğitim ve personel desteği sağlayacak. Ambulans, görüntüleme cihazları ve diğer tıbbi ekipmanların temini tamamlandı. Hastanenin aylık ortalama 6 bin hasta kapasitesi ile hizmet vereceği planlanıyor. Savaş mağduru engelli insanlara tekerlekli sandalye desteği de verilecek.

EĞİTİM ATAĞI

Eğitim alanında ise çocukların yarım kalan eğitimleri yeniden başlayacak. Bu çerçevede yıkılan okulların tadilatı yapılarak eğitime açılacak. Ana sınıfından üniversiteye kadar bütün eğitim kurumları ile ortak projeler gerçekleştirilecek. Okullara kütüphaneler, laboratuvar, araştırma merkezi gibi ekipman desteği sağlanacak. Türkiye’nin mesleki eğitim tecrübesi aktarılacak.Türk STK’ların da devrede olacağı çalışmalarda üniversitelerde Türkçe bölümleri de açılması planlanıyor.

ADALET ALT YAPISI

Türkiye’den temin edilen fırın ve diğer ekipmanlarla kurulan modern eğitim atölyesi ile okulun çini ve seramik alanındaki kapasitesinin arttırılacak, ustalar yetiştirilecek. Elektrik-elektronik, motor ve oto elektrik, iklimlendirme, inşaat ve marangozluk eğitimine ağırlık verilecek. Adalet alt yapısı için de adımlar atılacak. Adalet Bakanlığı’nın desteği ile Libya’da mahkeme ve savcılık ofisleri, adalet sarayı, cezaevleri, karakollar ve kontrol noktaları için destek verilecek.

Hava trafiği açılacak

Alt yapı çalışmalarında ulaşım projelerine de ağırlık verildi. Ticari hareketlilik için büyük önem taşıyan hava yolu trafiği hızlanacak. Önümüzdeki haftalarda Türkiye- Libya arasında uçuşlar başlayacak. Geçmiş dönemde Türk Hava Yolları, Libya’yı riskli olduğundan uçuşları uygun görmüyordu. Şu anda havalimanlarına yapılan saldırılar önlendiği için Türk Hava Yolları’nın risk değerlendirmesi yaptıktan sonra Libya’ya uçuş başlatacağı ifade ediliyor.


Adım adım zafere

  • Libya ordusu, Sirte kentinin güneyindeki Carif ve El-Kıbeybe bölgelerini Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtardı. Sirte ve Cufra’nın Güvenliğini Sağlama ve Koruma Operasyon Biriminin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Carif ve Kıbeybe bölgelerinin milislerden arındırıldığı belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.
  • İKİ BELDE DAHA TEMİZLENDİ
  • Söz konusu bölgelerin, cumartesi günü başlatılan “Zafer Yolları” isimli operasyon kapsamında kurtarıldığı ifade edildi. Libya ordusu önceki gün, Sirte’yi Hafter milislerinden temizlemek için kentin banliyölerine askeri sevkiyatı artırmıştı. Libya ordusu cumartesi günü Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarmak için “Zafer Yolları” adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu. Başkent Trablus’un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte’ye ilerleyen Libya ordusu, önceki gün Sirte’nin batısındaki Vişke beldesini Hafter’e bağlı milislerden kurtarmıştı.

Uzmanlar: BAE Libya'daki savaşı paralı asker ve ithal silahlarla kazanamaz
DÜNYA
Uzmanlar: BAE Libya'daki savaşı paralı asker ve ithal silahlarla kazanamaz
Abone Ol Google News
Ayakta cami bırakmadılar

Ayakta cami bırakmadılar

​Yunanistan camileri ya kiliseye ya da sinema salonuna çevirdi.
Yunanistana Ayasofya yanıtı

Yunanistan'a Ayasofya yanıtı

​Erdoğan: Haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir.
PKK işçileri katletti

PKK işçileri katletti

Hain saldırıda 2 işçi şehit oldu 8 işçi yaralandı.
Ayasofya için <br>flaş iddia

Ayasofya için
flaş iddia

"​Cami halısı siparişi verildi."
Sağlık vadisi kurulacak

Sağlık vadisi kurulacak

Erdoğan'dan gündeme damga vuran açıklamalar.
Sayılarla uyardı

Sayılarla uyardı

​Bakan Koca'dan son 24 saat açıklaması.

AK Parti'den <br>Ayasofya çağrısı

AK Parti'den
Ayasofya çağrısı

Turan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e seslendi.
Avrasya'da <br>tehlikeli yükseliş

Avrasya'da
tehlikeli yükseliş

​Ülke ülke son 24 saatin bilançosu.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Büyükşehirlerde <br>son durum ne?

Büyükşehirlerde
son durum ne?

İl il Türkiye'deki koronavirüs yoğunluk haritası.
İki kritik operasyon

İki kritik operasyon

SİHA destekli operasyon. Biri turuncu listeden çıktı.
Hedef gösterenlerin <br>savunmaları istendi

Hedef gösterenlerin
savunmaları istendi

Ankara Barosu ​yöneticilerine, 15 günlük süre verildi.
Yunan bakanın <br>hadsizliğine güldü

Yunan bakanın
hadsizliğine güldü

"Türkiye'ye savaş açacakmış, zekasının seviyesini gösteriyor..."
HDP'den <br>CHP'ye soğuk duş

HDP'den
CHP'ye soğuk duş

Buldan: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok.
Türkiye Libya'da petrol arayacak

Türkiye Libya'da petrol arayacak

Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmak isteyenlere kötü haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.