BAE Hafter’i böyle eğitmiş: Görüntüler Türk SİHA’larından bazılarını BAE’nin düşürdüğünü kanıtlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Hafter’e desteğinin kanıtlarına her gün bir yenisi ekleniyor. İki BAE subayının Hafter milislerine Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı. Video, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yayınlandı. Üç dakika süren videoda BAE subayları Hafter milislerine, Pantsir-S1 hava savunma sisteminin nasıl kullanılacağı ve radar ekranlarının nasıl yönetileceği hakkında talimatlar veriyor. Sözkonusu kayıt, geçtiğimiz aylarda Libya’da Bayraktar SİHA’lardan birkaçının vurulmasında BAE’li subayların doğrudan payı olduğunu kanıtlıyor. Zaten meşrû Libya ordusu, ele geçirdiği darbeci Hafter’in milis komutanlarından Amir Yusuf el-Cukam’ın itiraflarını yayınlamış ve Cukam, hava savunma sistemleri konusunda BAE’den eğitim aldıklarını söylemişti. Ortaya çıkan son görüntüler, başkent Trablus’ta sivilleri bombalayan silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve hava savunma sistemlerinin başında BAE’ye ait askeri unsurların olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Görüntülerin Mısır yönetimine yakın sosyal medya hesaplarında servis edilmesi dikkat çekti.

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Görüntülerin Mısır yönetimine yakın sosyal medya hesaplarında servis edilmesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ VAR HAREKET YOK

Diğer taraftan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Mısır Cumhurbaşkanı darbeci el-Sisi’nin inisiyatifiyle gündeme gelen ‘Kahire Bildirgesi’ adlı sözde ateşkes girişimini reddetti. Hafter’in cephede üst üste yenilgiler aldığı şu günlerde Sisi yönetimince girişilen teklif tuzak olarak görülüyor. Teklifle eşzamanlı olarak, Sisi’ye bağlı Kahire ordusunun Libya’ya yürüdüğü iddialı görüntülerin Mısır yönetimine yakın sosyal medya hesaplarında servis edilmesi dikkat çekti. Görüntülere göre İskenderiye-Matruh istikametinde ilerleyen Mısır ordusuna bağlı bir grup, Hafter’e destek için Libya topraklarına gireceğini iddia ediyor. Ancak bu görüntülerin doğruluğu teyit edilmedi. Çünkü bir tatbikat sırasında kaydedildiği sanılan görüntülerin Libya sınırından yaklaşık 400 kilometre içerde çekildiği anlaşıldı. Meşrû Libya ordusu da Mısır kuvvetlerinin Libya topraklarında bulunmadığını doğruladı. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in danışmanı Abdulhalik Abdullah, geçtiğimiz günlerde Mısır ordusunu Libya’ya askeri müdahaleye ve ‘Türk güçlerine karşı koymaya’ çağırmıştı.

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Petrol tesisine kapat tehdidi

Bölge haritası

Meşrû Libya ordusunun Hafter güçlerinden temizleyip yeniden faaliyete soktuğu petrol sahasına silahlı gruplar baskın düzenledi. Amerikan medyasının iddiasına göre, ülkenin güneybatısındaki Şerara tesislerine gelen milisler, birkaç gün önce başlayan petrol üretiminin durdurulmasını isteyerek görevlileri tehdit etti. Baskın sonrası petrol üretiminin ne durumda olduğu henüz netlik kazanmadı. Libya Ulusal Petrol Kurumu, ocak ayından bu yana kapalı olan Şerara petrol sahasında 7 Haziran’da üretimin yeniden başladığını duyurmuştu. Kurum, günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara’da, ilk aşamada günlük 30 bin varil ham petrol üretimin yapılacağı bildirmişti. Sözkonusu bölge, Libya toplam petrol üretiminin 3’te 1’ini karşılayacak kapasitede.