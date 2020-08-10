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Dünya Türkiyenin yeni NAVTEX ilanının ardından Yunanistanda Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor
AVRUPA

Navtex nedir: Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanının ardından Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor

Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanının ardından Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor

Akdeniz'de sismik arama yapmaya hazırlanan Oruç Reis gemisi için ilan edilen NAVTEX, 23 Ağustos tarihine kadar olan bir süreyi kapsıyor. Yeni NAVTEX'in ardından Yunanistan'da da Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor. Peki Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX nedir?

Haber Merkezi DHA
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni bir NAVTEX ilan etmesi Yunan ordusunu panikletti. Alarma geçen Yunanistan, Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

  • Türkiye, Oruç Reis'in yürüteceği sismik araştırmalarla ilgili Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan etti. 23 Ağustos'a kadar geçerli olacak olan yeni NAVTEX Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceği açıklandı.Güney Kıbrıs ve Yunanistan medyası, Türkiye'nin Oruç Reis'in yürüteceği sismik araştırmayla ilgili yayınlayacağı NAVTEX ilanını manşetlere taşıdı.Türkiye ile Yunanistan arasında bulutların sertleştiğini yazan Rum medyası, Türk savaş gemilerinin de Doğu Akdeniz'de konuşlandığına dikkat çekti.

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Türkiye'nin adımları karşısında Yunanistan savaş gemilerinin de seferber edildiği bildirildi. Atina yönetiminin Türkiye'nin tavrı karşısında alarmda olduğu ifade edildi. Öte yandan Yunan medyası, Türkiye, Mısır-Yunanistan anlaşmasına meydan okuyor.

Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
EKONOMİ
Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti

NAVTEX NEDİR?

İngilizce ‘Navigational text messages’ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor.

  • Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

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