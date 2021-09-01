Taliban duyurdu: İki gün içinde yeni hükümeti açıklayabiliriz

Afganistan'ın kontrolünü tamamen eline alan Taliban, merak edilen bir gelişmeyi açıkladı. BBC'ye konuşan

Taliban sözcüsü Şer Muhammed Abbas Stanikzai, "kapsayıcı" bir hükümet kuracaklarını belirtti. Stanikzai kadınların da yeni yönetimde olacaklarını ancak hükümette kadın bakan olmayacağını açıkladı. Taliban sözcüsü, ABD'nin desteklediği eski hükümette görev yapan kadınlara da yeni yönetimde yer verilmeyeceğini söyledi.

Taliban liderleri, daha önce yaptığı açıklamalarda Şeriat kurallarına uydukları takdirde kadın haklarına saygılı olacaklarını belirtmişlerdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ise Afganistan'da kapsayıcı ve kadınların tam-eşit şekilde katıldığı yeni bir hükümet kurulması için Taliban'la müzakere çağrısı yapmıştı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ TALİBAN İLE GÖRÜŞÜYOR

Öte yandan Afganistan'dan vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalarını sürdüren İngiltere, geride kalan bazı İngiliz vatandaşları ile Afganların ülkeden çıkarılması için "güvenli bir koridor" sağlanması amacıyla Taliban'la görüşmeler yürütüyor.

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İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Taliban'dan üst düzey isimlerle görüşmelerin Doha'da devam ettiği belirtildi.

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