Dünya Taliban duyurdu İki gün içinde yeni hükümeti açıklayabiliriz
ASYA

Taliban duyurdu: İki gün içinde yeni hükümeti açıklayabiliriz

Afganistan'da 20 yıl sonra yönetimi yeniden ele geçiren Taliban'ın sözcüsü Şer Muhammed Abbas Stanikzai, yeni hükümeti 2 gün içinde açıklayabileceklerini, kadın bakanın olmayacağını usöyledi.

Haber Merkezi Diğer
Taliban duyurdu: İki gün içinde yeni hükümeti açıklayabiliriz
Taliban sözcüsü Şer Muhammed Abbas Stanikzai

Afganistan'ın kontrolünü tamamen eline alan Taliban, merak edilen bir gelişmeyi açıkladı. BBC'ye konuşan

Taliban sözcüsü Şer Muhammed Abbas Stanikzai, "kapsayıcı" bir hükümet kuracaklarını belirtti. Stanikzai kadınların da yeni yönetimde olacaklarını ancak hükümette kadın bakan olmayacağını açıkladı. Taliban sözcüsü, ABD'nin desteklediği eski hükümette görev yapan kadınlara da yeni yönetimde yer verilmeyeceğini söyledi.

  • Taliban liderleri, daha önce yaptığı açıklamalarda Şeriat kurallarına uydukları takdirde kadın haklarına saygılı olacaklarını belirtmişlerdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ise Afganistan'da kapsayıcı ve kadınların tam-eşit şekilde katıldığı yeni bir hükümet kurulması için Taliban'la müzakere çağrısı yapmıştı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ TALİBAN İLE GÖRÜŞÜYOR

Öte yandan Afganistan'dan vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalarını sürdüren İngiltere, geride kalan bazı İngiliz vatandaşları ile Afganların ülkeden çıkarılması için "güvenli bir koridor" sağlanması amacıyla Taliban'la görüşmeler yürütüyor.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Taliban'dan üst düzey isimlerle görüşmelerin Doha'da devam ettiği belirtildi.

Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: ABD güçleri Kabil'den tamamen çekildi
DÜNYA
Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: ABD güçleri Kabil'den tamamen çekildi

Taliban yönetimi de şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk
DÜNYA
Taliban yönetimi de şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk

Yeni Şafak'ın Taliban komutanıyla röportajı sırasında Kabil Havalimanı'nda patlama
GÜNDEM
Yeni Şafak'ın Taliban komutanıyla röportajı sırasında Kabil Havalimanı'nda patlama

Yeni Şafak’ın Kabil Havalimanı’nda Taliban istihbarat görevlisiyle röportajı sırasında ABD’nin zaman ayarlı bombaları patladı
DÜNYA
Yeni Şafak’ın Kabil Havalimanı’nda Taliban istihbarat görevlisiyle röportajı sırasında ABD’nin zaman ayarlı bombaları patladı
Abone Ol Google News
Yenilen gol olay çıkardı

Yenilen gol olay çıkardı

'Anlaşmazlık oldu' dedi, Rıdvan Dilmen tepki gösterdi.
Polislere para teklif etmişti

Polislere para teklif etmişti

​Eski MasterChef yarışmacısı hakkında karar.
Yıkıldık

​2-0 öne geçtiğimiz maçın son dakikasında 2 puan bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubaylara seslendi.

​1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.
''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

​Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.