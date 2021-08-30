Gündem Yeni Şafakın Taliban komutanıyla röportajı sırasında Kabil Havalimanında patlama
POLİTİKA

Yeni Şafak'ın Taliban komutanıyla röportajı sırasında Kabil Havalimanı'nda patlama

Taliban’ın üst düzey isimleri arasında bulunan, Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı Hacı Molla Fakir, Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu. Röportajın gerçekleştirildiği esnada, havaalanında patlama meydana geldi. Taliban komutanı, bunun ve havaalanındaki benzer patlamaların, yabancı güçlerin terk ettikleri alana zarar vermesinden kaynaklandığını öne sürdü. Türkiye ile güzel ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Fakir, "Türkleri seviyoruz. Gönlümüz Türkiyeli Müslümanlarla bir atıyor. Türk hükümetinden isteğimiz Afganistan’ın yeniden yapılanmasında, imarında yatırım gerçekleştirmeleri" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafakın Taliban komutanıyla röportajı sırasında Kabil Havalimanında patlama
Taliban’ın üst düzey yetkilileri arasında yer alan Hacı Molla Fakir, arkadaşımız Taha Hüseyin Karagöz’e konuştu.

Taliban’ın üst düzey yetkilileri arasında yer alan, Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı ve aynı zamanda Taliban'ın havaalanı çevresinden sorumlu ismi olan Hacı Molla Fakir, Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'e özel açıklamalarda bulundu.

Yeni Şafak'ın Taliban komutanıyla röportajı sırasında Kabil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
OYNAT 06:22
Yeni Şafak'ın Taliban komutanıyla röportajı sırasında Kabil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

Taliban'ın üst düzey yetkilileri arasında yer alan Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı Hacı Molla Fakir, Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'e açıklamalarda bulundu. Röportaj sırasında havaalanında patlama gerçekleşirken, Taliban komutanı, havalimanındaki patlamaların yabancı güçlerin terk ettikleri alana zarar vermesinden kaynaklandığını öne sürdü. Türkiye'den Afganistan'ın yeniden imarı konusunda destek beklediklerini belirten Fakir, “Türkiyeli Müslümanlarla gönlümüz bir atıyor. Türkleri seviyoruz. Türklerle güzel ilişkiler kurmayı istiyoruz. Türk hükümetinden isteğimiz Afganistan'ın yeniden yapılanmasında, imarında yatırım gerçekleştirmeleri' dedi.


İKİ GÜNE TAM KONTROL SAĞLAYACAĞIZ

Havaalanının tamamının kontrolleri altında olmadığını söyleyen Taliban komutanı, "Bazı bölümler bize teslim edildi. Şu anda o noktalarda güvenliği sağladık. Yabancıların 2 günü kaldı sonra çekip gidecekler. 2 gün içinde havaalanının tamamında kontrol sağlanacak. Sonrasında yabancı ülkelerle ilişkilerimize başlayacağız" dedi.

YABANCI ASKERLER PATLATIP GİDİYOR

Röportaj esnasında havaalanında bir patlama meydana geldi. Taliban komutanı bunun yabancı güçlerin terk edecekleri yerleri patlatmalarından kaynaklandığını öne sürdü. Kontrolleri altındaki noktalarda sorun yaşanmadığını ifade eden Fakir, "Kendileri hasar verip gidiyorlar. Sahip oldukları alanları yakıyorlar ya da patlatıp zarar veriyorlar öyle gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

HAVAALANINI KİM İŞLETECEK?

Havaalanının güvenliğini sağlayacak güçte olduklarını belirten Fakir, işletmeyi kim yapacağı konusunda "Bizim teknik personelimiz var. Afganlardan oluşuyor. Onlarla ilerletmeye çalışacağız. Güvenliği ve işletmeyi tamamen ele aldıktan sonra diğer ülkelerle, kardeş ülkelerle ilişkilerimize başlayacağız" şeklinde konuştu. Afganistan’da 'kesinlikle' askeri destek istemediklerini ifade eden Fakir, sadece yardımlar ve destekler konusunda her ülkenin kendilerine gelebileceğini söyledi.

GÖNLÜMÜZ TÜRKLERLE BİR ATIYOR

Türkiye'den ülkenin yeniden imarı konusunda destek isteyen Taliban komutanı, "Türkiyeli Müslümanlarla gönlümüz bir atıyor. Türkleri seviyoruz. Türklerle güzel ilişkiler kurmayı istiyoruz. Türk hükümetinden Afganistan’ın yeniden yapılanmasında, imarında yatırım gerçekleştirmesini istiyoruz. Diğer Müslüman ülkelerle de iş birliği yapmak istiyoruz" dedi. Türk askerleriyle hiç karşı karşıya gelmediklerini da ifade eden Fakir, Türk askerinin Müslüman olduğunu, çatışma yaşamadıklarını ve Afganistan'daki hizmetlerini bildiklerini söyledi.

KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI PROPAGANDA

Taliban’ın kadınlara kötü muamelede bulunduğu ve sakalsız erkeklere dahi müdahale edildiğine yönelik soruya da yanıt veren Hacı Molla, "Bunlar düşmanların propagandaları. Kötülemek için yapıyorlar. Hiçbir hakikati yoktur. İnsanlar özgür bir şekilde yaşayabilirler" dedi.

Türk askeri yeniden gelecek
GÜNDEM
Türk askeri yeniden gelecek

Afganistan Şûra-i Sulh Konseyi Başkanı Azizullah Din Muhammed Yeni Şafak'a konuştu: Türk askeri yeniden gelecek
OYNAT 10:03
Afganistan Şûra-i Sulh Konseyi Başkanı Azizullah Din Muhammed Yeni Şafak'a konuştu: Türk askeri yeniden gelecek
Şûra-i Sulh Konseyi Başkanı Azizullah Din Muhammed, Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'e açıklamalarda bulundu. Türk askerinin NATO görevi sona erdiği için Afganistan'dan çekildiğini hatırlatan Muhammed, “İnşallah yeni yönetim kurulduktan sonra müstakil bir hükümet tarafından Türk askeri yeniden buraya gelecektir” ifadelerini kullandı. Hükümet kurulduktan sonra ilişki kurulacak ilk ülkenin Türkiye olacağına inandığını da belirten Muhammed, “Hem ekonomik hem de siyasi anlamda Reis Bey'in (Erdoğan) söylediği gibi yakın ilişkiler var. Birçok konuda destekleri olacaktır. Erdoğan Bey'e mesajından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kabil'de bir patlama daha
OYNAT 02:19
Kabil'de bir patlama daha
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama daha meydana geldi. Havalimanı yakınındaki bir eve füze isabet etti, 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz bölgedeki durumu TVNET'e anlattı.
Abone Ol Google News
BAE ile ilişkiler düzeldi

BAE ile ilişkiler düzeldi

Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü.
Tablo detayı

Tablo detayı

Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünde dikkat çekti.
Hiçbir yere gitmiyoruz

Hiçbir yere gitmiyoruz

​Türk iş adamları Afganistan'ı terk etmeyi düşünmüyor.
ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

​Kabil saldırısının ardından işgalin özeti gibi bir dram çıktı.
Patlatıp gidiyorlar

Patlatıp gidiyorlar

​Taliban'ın üst düzey yetkilisi, Yeni Şafak'a konuştu.
Ay Yıldız kalesi

Ay Yıldız kalesi

​Komuta kademesi tek karargahta toplanıyor.
Tahliyeler için Taliban’dan güvence

Tahliyeler için Taliban’dan güvence

​Türkiye'nin de yer aldığı yüz ülkeden ortak açıklama.
Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

​20 yıl boyunca silah değil yardım eli uzattı.
Macron'a rahip tokadı

Macron'a rahip tokadı

​Irak'ta Hristiyanların verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı.

​Yeni Şafak Kabil'den bildiriyor: Başkent'te zafer kutlaması.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.