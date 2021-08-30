Taliban’ın üst düzey yetkilileri arasında yer alan, Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı ve aynı zamanda Taliban'ın havaalanı çevresinden sorumlu ismi olan Hacı Molla Fakir, Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'e özel açıklamalarda bulundu.

OYNAT 06:22 Yeni Şafak'ın Taliban komutanıyla röportajı sırasında Kabil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

Taliban'ın üst düzey yetkilileri arasında yer alan Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı Hacı Molla Fakir, Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'e açıklamalarda bulundu. Röportaj sırasında havaalanında patlama gerçekleşirken, Taliban komutanı, havalimanındaki patlamaların yabancı güçlerin terk ettikleri alana zarar vermesinden kaynaklandığını öne sürdü. Türkiye'den Afganistan'ın yeniden imarı konusunda destek beklediklerini belirten Fakir, “Türkiyeli Müslümanlarla gönlümüz bir atıyor. Türkleri seviyoruz. Türklerle güzel ilişkiler kurmayı istiyoruz. Türk hükümetinden isteğimiz Afganistan'ın yeniden yapılanmasında, imarında yatırım gerçekleştirmeleri' dedi.



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İKİ GÜNE TAM KONTROL SAĞLAYACAĞIZ

Havaalanının tamamının kontrolleri altında olmadığını söyleyen Taliban komutanı, "Bazı bölümler bize teslim edildi. Şu anda o noktalarda güvenliği sağladık. Yabancıların 2 günü kaldı sonra çekip gidecekler. 2 gün içinde havaalanının tamamında kontrol sağlanacak. Sonrasında yabancı ülkelerle ilişkilerimize başlayacağız" dedi.

YABANCI ASKERLER PATLATIP GİDİYOR

Röportaj esnasında havaalanında bir patlama meydana geldi. Taliban komutanı bunun yabancı güçlerin terk edecekleri yerleri patlatmalarından kaynaklandığını öne sürdü. Kontrolleri altındaki noktalarda sorun yaşanmadığını ifade eden Fakir, "Kendileri hasar verip gidiyorlar. Sahip oldukları alanları yakıyorlar ya da patlatıp zarar veriyorlar öyle gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

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HAVAALANINI KİM İŞLETECEK?

Havaalanının güvenliğini sağlayacak güçte olduklarını belirten Fakir, işletmeyi kim yapacağı konusunda "Bizim teknik personelimiz var. Afganlardan oluşuyor. Onlarla ilerletmeye çalışacağız. Güvenliği ve işletmeyi tamamen ele aldıktan sonra diğer ülkelerle, kardeş ülkelerle ilişkilerimize başlayacağız" şeklinde konuştu. Afganistan’da 'kesinlikle' askeri destek istemediklerini ifade eden Fakir, sadece yardımlar ve destekler konusunda her ülkenin kendilerine gelebileceğini söyledi.

GÖNLÜMÜZ TÜRKLERLE BİR ATIYOR

Türkiye'den ülkenin yeniden imarı konusunda destek isteyen Taliban komutanı, "Türkiyeli Müslümanlarla gönlümüz bir atıyor. Türkleri seviyoruz. Türklerle güzel ilişkiler kurmayı istiyoruz. Türk hükümetinden Afganistan’ın yeniden yapılanmasında, imarında yatırım gerçekleştirmesini istiyoruz. Diğer Müslüman ülkelerle de iş birliği yapmak istiyoruz" dedi. Türk askerleriyle hiç karşı karşıya gelmediklerini da ifade eden Fakir, Türk askerinin Müslüman olduğunu, çatışma yaşamadıklarını ve Afganistan'daki hizmetlerini bildiklerini söyledi.

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KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI PROPAGANDA

Taliban’ın kadınlara kötü muamelede bulunduğu ve sakalsız erkeklere dahi müdahale edildiğine yönelik soruya da yanıt veren Hacı Molla, "Bunlar düşmanların propagandaları. Kötülemek için yapıyorlar. Hiçbir hakikati yoktur. İnsanlar özgür bir şekilde yaşayabilirler" dedi.

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