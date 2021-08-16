Dünya Taliban yönetimi de şaşkın Bu kadar çabuk beklemiyorduk
ORTADOĞU

Taliban yönetimi de şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk

Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesine tüm dünyadan tepkiler gelirken, Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader, Afganistan'da hedeflerine bu kadar çabuk ulaşacaklarını beklemediklerini söyledi. Birader, Afganistan'ın kuşatılması ile ilgili "Böyle bir başarıya bu kadar çabuk ve bu kadar kolay ulaşacağımızı beklemediğimi söylemeliyim." dedi.

Haber Merkezi AA
Taliban yönetimi de şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk
Taliban Afganistan'da kontrolü ele geçirdi.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader, Afganistan'da hedeflerine bu kadar çabuk ulaşacaklarını beklemediklerini söyledi.

BU KADAR ÇABUK BEKLEMİYORDUK

Birader, Taliban'ın başkent Kabil başta olmak üzere Afganistan'ın tamamına yakınında hakimiyet kurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir başarıya bu kadar çabuk ve bu kadar kolay ulaşacağımızı beklemediğimi söylemeliyim." dedi.

ÇOK ÖNEMLİ SINAV

Birader, "Kibirli olmamalıyız. Daha önce hiç sahip olmadığımız ağır bir sorumluluğumuz olacak. Şimdi imtihan zamanı. Şu anda ülkemiz insanlarının hizmet sunumu, güvenliği ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından çok önemli bir sınavdan geçiyoruz. İnsanların hayatlarını ve geleceklerini nasıl kuruyacağımıza ikna etmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Sözcüsü Muhammed Naim de Kabil'de büyükelçilikler, diplomatik misyonlar ve yabancı uyruklular için tehlike olmadığını kaydederek, Taliban'ın ülke genelinde güvenliği koruyacağını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahalleleri almaya başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani akşam saatlerine doğru ülkeyi terk etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.

Taliban, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan açıklamada bulunarak başkent ve ülkeye hakim olduğunu ilan etti.

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