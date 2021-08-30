Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: ABD güçleri Kabil'den tamamen çekildi

Afganistan'ı 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından işgal eden ABD, bölgedeki son askerlerini 31 Ağustos'ta çıkaracağını açıklamıştı.
ABD son tahliye uçağını Kabil Havalimanı'ndan kaldırarak tahliye işlemini tamamladı.
Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: Kontrol tamamen bırakıldı
Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'ün yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre ABD güçlerine ait olduğu belirtilen bir NOTAM'da Karzai Havalimanı'ndaki kontrolün tamamen bırakıldığı yönünde bir bilgi paylaşıldı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Taliban'ın kontrolündeki başkent Kabil'de kutlamalar yapıldı. Otomatik silahlarla havaya ateş açan kişiler zafer işareti yaptı.
Sanırım ABD'nin son tahliye uçağı Kabil Havalimanı'ndan az önce kalktı
Çekilmenin bu gece bitmesi planlanıyordu eğer doğruysa Afganistan için yeni bir süreç an itibarıyla başladı
Amerikan askeri olmadan Taliban yönetimiyle...
Sanırım ABD'nin son tahliye uçağı Kabil Havalimanı'ndan az önce kalktı
ABD: Çekilme süreci tamamlandı
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalinin tamamlandığını duyurmak üzere, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ile kameraların karşısına geçti.
McKenzie, "Amerikan vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye yönelik askeri misyonun sonunda, Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı 30 Ağustos'ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan'ın üzerindeki hava sahasından çekiliyor." ifadesini kullandı.
'ABD giderken savunma sistemlerini de götürdü'
Bölgede yaşananları sıcağı sıcağına TVNET ekranlarında aktaran Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz "Resmen ABD'nin Afgsanistan'daki işgali bu geceden itibaren bitti. Taliban bu süreçten sonra artık havalimanı yönetimini devralacak." dedi.
Karagöz, sözlerinin devamında "Şu an tablo biraz tedirgin edici. Havalimanının güvenliğini nasıl sağlayacaklar? DEAŞ havalimanını hedef alıyor ve bu saldırılar ABD'nin savunma sistemleri ile boşa çıkarılmıştı. Ve edindiğimiz bilgilere göre ABD giderken beraberinde bu savunma sistemlerini de götürdü." ifadelerini kullandı.
ABD'nin işgali bitirme süreci
29 Şubat 2020'de ABD yönetimi Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.
Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.