Dünya Yeni Şafak bölgeden bildiriyor ABD güçleri Kabilden tamamen çekildi
ASYA

Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: ABD güçleri Kabil'den tamamen çekildi

Yeni Şafak ekibinin bölgeden bildirdiği son dakika gelişmesine göre Afganistan'daki ABD güçleri Kabil Havalimanı'ndan tamamen çekildi. ABD güçlerine ait NOTAM'da Karzai Havalimanı'ndaki kontrolün tamamen bırakıldığı belirtildi. Öte yandan bu gelişmelerin ardından Kabil genelinde otomatik silah sesleri duyuldu. Söz konusu atışların havaya doğru olduğu ve zafer işaretiyle gerçekleştiği ifade edildi.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: ABD güçleri Kabilden tamamen çekildi
Arşiv

Afganistan'ı 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından işgal eden ABD, bölgedeki son askerlerini 31 Ağustos'ta çıkaracağını açıklamıştı.

ABD son tahliye uçağını Kabil Havalimanı'ndan kaldırarak tahliye işlemini tamamladı.

Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: Kontrol tamamen bırakıldı

Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'ün yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre ABD güçlerine ait olduğu belirtilen bir NOTAM'da Karzai Havalimanı'ndaki kontrolün tamamen bırakıldığı yönünde bir bilgi paylaşıldı.

Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz bölgeden bildiriyor: ABD'nin Afganistan'daki işgali resmen bitti
OYNAT 11:16
Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz bölgeden bildiriyor: ABD'nin Afganistan'daki işgali resmen bitti
Afganistan'daki ABD güçleri Kabil Havalimanı'ndan tamamen çekildi. Bölgede yaşananları sıcağı sıcağına TVNET ekranlarında aktaran Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, Taliban üyelerinin havaya ateş açarak kutlamalar yaptığını bildirdi. Karagöz, 'Resmen ABD'nin Afganistan'daki işgali bu geceden itibaren bitti. Taliban bu süreçten sonra artık havalimanı yönetimini devralacak.' dedi.

Karagöz, sözlerinin devamında 'Şu an tablo biraz tedirgin edici. Havalimanının güvenliğini nasıl sağlayacaklar, DEAŞ havalimanını hedef alıyor ve bu saldırılar ABD'nin savunma sistemleri ile boşa çıkarılmıştı. Ve edindiğimiz bilgilere göre ABD giderken beraberinde bu savunma sistemlerini de götürdü.' ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Taliban'ın kontrolündeki başkent Kabil'de kutlamalar yapıldı. Otomatik silahlarla havaya ateş açan kişiler zafer işareti yaptı.

ABD: Çekilme süreci tamamlandı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalinin tamamlandığını duyurmak üzere, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ile kameraların karşısına geçti.

McKenzie, "Amerikan vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye yönelik askeri misyonun sonunda, Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı 30 Ağustos'ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan'ın üzerindeki hava sahasından çekiliyor." ifadesini kullandı.

Yeni Şafak'ın Taliban komutanıyla röportajı sırasında Kabil Havalimanı'nda patlama
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Yeni Şafak'ın Taliban komutanıyla röportajı sırasında Kabil Havalimanı'nda patlama

'ABD giderken savunma sistemlerini de götürdü'

Bölgede yaşananları sıcağı sıcağına TVNET ekranlarında aktaran Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz "Resmen ABD'nin Afgsanistan'daki işgali bu geceden itibaren bitti. Taliban bu süreçten sonra artık havalimanı yönetimini devralacak." dedi.

Karagöz, sözlerinin devamında "Şu an tablo biraz tedirgin edici. Havalimanının güvenliğini nasıl sağlayacaklar? DEAŞ havalimanını hedef alıyor ve bu saldırılar ABD'nin savunma sistemleri ile boşa çıkarılmıştı. Ve edindiğimiz bilgilere göre ABD giderken beraberinde bu savunma sistemlerini de götürdü." ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz'ün Kabil'den bağlandığı TVNET canlı yayınında silah sesleri
OYNAT 01:22
Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz'ün Kabil'den bağlandığı TVNET canlı yayınında silah sesleri
ABD 20 yıllık işgalin ardından Afganistan'dan tamamen çekildi. ABD'nin son tahliye uçağının Kabil Havalimanı'ndan kalkması sonrası Afgan halkı havaya ateş açarak zafer kutlaması yaptı. O anlar, Kabil'de bulunan Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'ün TVNET canlı yayınında ekranlara yansıdı.

Afgan halkı ABD askerinin ülkeyi terk etmesini silahlarla kutladı
OYNAT 00:41
Afgan halkı ABD askerinin ülkeyi terk etmesini silahlarla kutladı
ABD Kabil Havalimanı'ndan tamamen çekildi. Afgan halkı ABD'nin çekilmesini silahlarla havaya ateş açarak kutladı.

ABD'nin işgali bitirme süreci

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.

Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

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