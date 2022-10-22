Dünya TAYFUN korkusu sardı Yunanistanın tamamı menzilde
AVRUPA

'TAYFUN' korkusu sardı: Yunanistan'ın tamamı menzilde

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlar Yunan basınını endişelendirdi. ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli füze TAYFUN'u sayfalarına taşıyan Yunan basınında, "Yunanistan'ın tamamı TAYFUN füzesinin menzilinde" yorumu yapıldı. Türk savunma sanayiinin hızla geliştiği vurgulandı.

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Haber Merkezi Diğer
TAYFUN korkusu sardı: Yunanistanın tamamı menzilde
TAYFUN

Türkiye, savunma sanayiinde yerli üretimleriyle çıtayı her geçen gün daha yukarı taşıyor.

Savunma sanayiindeki gelişmeler Yunanistan'da endişeyle takip ediliyor.

Yunanistan’a Tayfun mesajı
GÜNDEM
Yunanistan’a Tayfun mesajı

TRT Haber'in haberine göre, ROKETSAN tarafından geliştirilen kısa menzilli balistik füze TAYFUN, Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu.

Yunan basınında tüm Yunanistan'ın Tayfun füzesinin menzilinde olduğu yorumu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gönderme: Bizim Artık Tayfun'umuz var
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gönderme: Bizim Artık Tayfun'umuz var

'Ta Nea' gazetesine değerlendirmede bulunan analistler, Yunanistan'ın aksine, Türk savunma sanayiinin hızla geliştiğine işaret etti.

'To Vima' gazetesi de TAYFUN'un menziline vurgu yaptı.

Skai televizyonu, 'Türkiye Karadeniz üstünde balistik füze fırlattı' ifadesiyle verdiği haberde, Tayfun'un 561 kilometre mesafe kat ettiğine dikkati çekti.

Kathimerini gazetesi, 'Türkiye bir balistik füze test etti' başlığını atarak, denemenin Karadeniz semalarında gerçekleştiğini vurguladı.

Rize'den ateşlenen 'Tayfun' Rusya'da endişe yarattı: Sinop'tan Sivastopol'a 300 kilometre mesafe var
EKONOMİ
Rize'den ateşlenen 'Tayfun' Rusya'da endişe yarattı: Sinop'tan Sivastopol'a 300 kilometre mesafe var

Yerli füze 'Tayfun' test edildi
FOTOĞRAF 9
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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.
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Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.
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Yerli füze 'Tayfun' test edildi
Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.

İndirim izdihamı

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İkinci devre başladı

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TAYFUN korkusu sardı: Yunanistanın tamamı menzilde

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İçişleri duyurdu: Yunanistan'dan düzensiz göçmenlere elektrikli işkence

İçişleri Bakanlığı, Muğla açıklarında 15 düzensiz göçen kurtarıldı, bilinci kapalı olan bir kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenlerin değerli eşyaları alındıktan sonra kelepçelenerek darp edildiği öğrenildi. Göçmenler ifadelerinde; götürüldükleri ve kötü muameleye maruz bırakıldıkları yerde kendi gruplarından olmayan ve Türkçe konuşan bir şahsın daha bulunduğunu, bu şahsın vücuduna elektrik verilmek suretiyle işkence yapıldığını söyledi.
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