'TAYFUN' korkusu sardı: Yunanistan'ın tamamı menzilde

Türkiye, savunma sanayiinde yerli üretimleriyle çıtayı her geçen gün daha yukarı taşıyor.

Savunma sanayiindeki gelişmeler Yunanistan'da endişeyle takip ediliyor.

GÜNDEM Yunanistan’a Tayfun mesajı

TRT Haber'in haberine göre, ROKETSAN tarafından geliştirilen kısa menzilli balistik füze TAYFUN, Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu.

Yunan basınında tüm Yunanistan'ın Tayfun füzesinin menzilinde olduğu yorumu yapıldı.

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'Ta Nea' gazetesine değerlendirmede bulunan analistler, Yunanistan'ın aksine, Türk savunma sanayiinin hızla geliştiğine işaret etti.

'To Vima' gazetesi de TAYFUN'un menziline vurgu yaptı.

Skai televizyonu, 'Türkiye Karadeniz üstünde balistik füze fırlattı' ifadesiyle verdiği haberde, Tayfun'un 561 kilometre mesafe kat ettiğine dikkati çekti.

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Kathimerini gazetesi, 'Türkiye bir balistik füze test etti' başlığını atarak, denemenin Karadeniz semalarında gerçekleştiğini vurguladı.

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