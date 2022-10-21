Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gönderme: Bizim Artık Tayfun'umuz var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiber altyapı konusunda çalışmaların hızlandırılması gerektiğinin farkında olduklarını belirterek, "Yakında bu konuda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığınca İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen Blokzincir İstanbul Programı'na katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, böyle hassas bir dönemde düzenlenen Blokzincir İstanbul etkinliğinin ülke ve teknoloji sektörü için hayırlara vesile olmasını diledi.

'Teknoloji son bir asırda çok hızlı ilerleyen, son dönemde bu hızın daha da arttığı bir alandır'

Her alanda olduğu gibi Türkiye'nin dijital dönüşümünün altında da AK Parti imzası olacağını belirten Erdoğan, son 20 yılda ülkeye kazandırdıkları her eser ve hizmetin gerisinde dijital dönüşüm izlerinin görülebildiğini vurguladı.

Türkiye'nin asırlık yatırım eksikliklerini tamamlamak için çalışırken zamanın ruhuna uygun şekilde güçlü bir teknolojik altyapı kurmayı da ihmal etmediklerini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii teknoloji son bir asırda çok hızlı ilerleyen, son dönemde bu hızın daha da arttığı bir alandır. Bizim de bu hıza uyum sağlamamız şarttır. Başka türlü ülkemizi 2053 vizyonumuzun hedefleriyle buluşturamayız. Diğer gelişmelerin yanı sıra artık kendi uydularını üreten, kendi uzay programını başlatan bir ülke haline gelmemiz, internet altyapımızı geliştirmemiz, elektronik devlet uygulamalarımızı yaygınlaştırmamız bunların işaretidir. İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah yakında bu konuda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız. Hiç şüphesiz teknolojide elde edilen kazanımların temelinde araştırma, genişleme faaliyetleri vardır. Rabb'imiz insan için 'Ancak çalıştığı kadarı vardır' buyuruyor. Bu emrin hikmetini en çok da teknoloji alanında görmek mümkündür."





"Araştırma ve geliştirme harcamalarını 55 milyara çıkarttık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda araştırma geliştirme alanında katettiği mesafe ve kullandığı kaynak tutarının bu hususta nereden nereye gelindiğinin görülmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

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Araştırma geliştirme harcamalarını 55 milyara çıkartarak milli gelirin yüzde 1'inin üzerine yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu harcamaların üçte ikisinin özel sektör tarafından yapılması, sağlıklı ve doğru bir istikamette yol aldığımızı gösteriyor. Yine teknoloji çalışmalarının nüveleri olan Teknoparklarda da benzer bir gelişmeye şahitlik ediyoruz. Hükümete geldiğimizde 2 olan Teknopark sayımız bugün 59 şehrimize yayılmış şekilde, 81'i aktif ve 13'ü kuruluş aşamasında olmak üzere 94'e ulaşmıştır. Savunma sanayi, teknolojinin her lokomotifi hem de en çok kullanıldığı alandır. Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750'nin üzerinde projeye ve 5,5 milyar dolar bütçeden, 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır. Bu gelişmenin en somut yansımasını ihracatımızda müşahede ediyoruz. Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı 3 milyar doların üzerine çıkarttık. Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknolojik şirketi sayımız 6'yı buldu. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Üreticilerinin deyimiyle otomobilin çok ötesindeki özellikleriyle bir akıllı cihaz olan Togg'un inşallah pek çok sektörün de sürükleyicisi olarak ülkemize önemli katkıları olacaktır."

İHA



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