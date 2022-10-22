Yunanistan’a Tayfun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığınca İstanbul’da düzenlenen Blokzincir İstanbul Programı’na katıldı.

Erdoğan, tarih boyunca cesaret ve azimle dünyaya örnek olan Türkiye’nin bugün de teknolojik atılımlarıyla benzer bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Erdoğan, “Artık bizim Tayfunumuz da var. Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor. Zevkle takip ediyorlar. Bunları çok daha ileri safhaya taşımanın gayretindeyiz. Yenilikçi ve ekonomimize değer katacak bu teknolojiyi küresel, insani yardımlarımızın etkinliğini sağlamaktan, iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar geniş bir alanda kullanabileceğimiz düşünüyoruz. Bu heyecanla çalışmalarımıza hız veriyoruz” ifadelerini kullandı.

KRİPTO UYARISI

Erdoğan, gençlere kripto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir teknolojisi geliştirilme çalışmalarına katılma tavsiyesinde bulundu. Erdoğan, “Ülkemizin bu alandaki ilk laboratuvarı da 2016 yılında orada kurulmuştu. Merkez Bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili bir çalışma yürütülmektedir” dedi.

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MACRON’A LAFARGE HATIRLATMASI: Bize iftira atanlar DEAŞ ile iş tuttu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünyada yalan habere maruz kalan ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini söyledi. Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında Mecidiye Kasrı’nda düzenlenen programda konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Dün bize iftira atanların aynı dönemde DEAŞ ile iş tuttuğu, ticaret yaptığı, teröristlere milyonlarca avro para aktardığı bugün delilleriyle, mahkeme kararlarıyla tek tek ortaya konuluyor. Şahsen kendim Lafarge denilen Fransız çimento devinin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine nasıl destek verdiğini, nasıl yardımcı olduğunu, onlara tüneller açmak suretiyle oralarda nasıl mikserlerle betonlar döktürdüğünü anlattığımda, bunu Fransızlar anlamıyordu. Fransa’nın başkanı Sayın Macron’a da ben bunları anlattım. Ama buyur bak şimdi Fransa Parlamentosunda Macron’a Lafarge’nin hesabını sordular. Şu anda Lafarge, Fransa’nın gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldi. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar ve bu yalan tutmadı. Evet Lafarge, teröre destek veren en önemli kurumlardan bir tanesi olarak artık her şeyiyle açığa çıktı.”

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inciyiz