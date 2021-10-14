Dünya Tayvandaki yangın faciasında ölü sayısı 46ya yükseldi
ASYA

Tayvan’daki yangın faciasında ölü sayısı 46'ya yükseldi

Tayvan’ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentinde 13 katlı bir binada çıkan yangında 37 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiği açıklandı.

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Haber Merkezi AA İHA
Tayvan’daki yangın faciasında ölü sayısı 46ya yükseldi
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Tayvan’ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentinde yerel saatle 03.00 sıralarında 13 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye yetkilileri, çıkan yangında can kaybı sayısının 46'ya yükseldiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, saatlerce süren söndürme çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Yaklaşık 40 yıl önce inşa edilen binanın dükkan, ofis ve dairelerden oluştuğu açıklanırken, yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yaralıların tedavisinin bölgedeki sağlık kurumlarında sürdüğünü bildiren yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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