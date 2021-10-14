Tayvan’daki yangın faciasında ölü sayısı 46'ya yükseldi

Çin'de internet hatlarında aksaklık yaşandı: İHA'lar izleyicilerin üzerine düştü

Çin'de kalabalık bir cadde üzerinde görev halindeki İHA'lar, internet hatlarında meydana gelen bir aksaklık sonucu kontrolden çıkarak izleyicilerin üzerine düştü.



İHA'ların park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü de görülürken o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.