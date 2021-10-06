Dünya Çinden Tayvana savaş uyarısı Ateşle oynuyorsunuz
ASYA

Çin'den Tayvan'a savaş uyarısı: Ateşle oynuyorsunuz

Çin ve Tayvan arasındaki gerilim ile ilgili Çin'den gelen açıklamalar ise bu endişenin ne kadar haklı olduğunu gözler önüne sermiş durumda. Çin merkezli Global Times'ta yer alan makalede halkın, Tayvan'ı destekleyen ABD ile topyekûn savaşı desteklemeye hazır olduğu belirtilirken, 'Tayvan ateşle oynuyor' ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Diğer
​Çinden Tayvana savaş uyarısı: Ateşle oynuyorsunuz
Foto/arşiv

Dünya Çin'den gelen açıklamaları konuşuyor. Zira Çin Komünist Partisi'nin güdümündeki devlet medyası açık açık '3. Dünya Savaşı' uyarasında bulunarak gerilimin dozunu artırdı.

Çin merkezli Global Times'ta yer alan makalede ABD ile Tayvan arasındaki ilişiki 'cüretkar' olarak tanımlandı ve bu durumun ABD ile Çin'in karşı karşıya getireceği vurgulandı.

Çin halkının, Tayvan'ı destekleyen ABD ile topyekûn savaşı desteklemeye hazır olduğunu belirten makalede 'Tayvan ateşle oynuyor' ifadesi yer aldı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim’de 38, 2 Ekim’de 39, 3 Ekim’de ise 16 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

Bunun üzerine ABD, Tayvan’a öz savunma kapasitesini koruması için yeterli desteği sürdüreceğini açıklamıştı.

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Tayvan Boğazı ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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Asya'da gerilim: Çin bir kez daha Tayvan'ın hava sahasına girdi

Tayvan savaş uçakları otoyola iniş yaptı
FOTOĞRAF 11
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Tayvan savaş uçakları, Çin işgalini püskürtmek, kritik altyapıyı ve gece operasyonlarını korumak adına her yıl düzenlenen Han Kuang askeri tatbikatı kapsamında Tayvan’ın Pingtung kentinin Pingtung ilçesinde otoyol üzerine kurulan geçici piste iniş yaptı.
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Bir hafta süren tatbikatta 1’er adet ABD üretimi F-16 savaş uçağı, Fransız üretimi Mirage savaş uçağı ve Tayvan üretimi Ching-kuo savaş uçağı ile 1 adet E-2 Hawkeye erken uyarı uçağı, hızlı dönüşüm için düz olacak şekilde özel olarak tasarlanmış otoyol üzerinde kurulan geçici piste iniş yaptı.
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Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Tayvanlı pilotların Çin’in Tayvan’ın hava üslerine saldırması durumunda ihtiyaç duyulabilecek becerilerini sergilediği tatbikata katılarak denetlemelerde bulundu.
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Tsai Ing-wen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Böyle mükemmel savaş becerileri, hassas ve hızlı hareketler, sıkı eğitimden geliyor ve bunlar hava kuvvetlerinin hava sahamızı koruma konusundaki güvenini gösteriyor ifadelerini kullandı.
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Tayvan’da demokratik olarak seçilmiş hükümeti Pekin’in egemenliğini kabul etmeye zorlayan Çin, kutsal Çin toprağı olduğunu iddia ettiği Tayvan’a karşı askeri baskısını son yıllarda artırdı.
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Tayvan savaş uçakları otoyola kurulan geçici piste iniş yaptı
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Yer ekipleri otoyolda uçaklara zarar verecek maddeleri temizlemik için çalışma yaptı.
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Tayvan savaş uçakları otoyola iniş yaptı
Tayvan savaş uçakları, Han Kuang askeri tatbikatı kapsamında Tayvan'ın Pingtung kentinde bir otoyol üzerine kurulan geçici piste iniş yaptı. Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Tayvanlı pilotların Çin'in Tayvan'ın hava üslerine saldırması durumunda ihtiyaç duyulabilecek becerilerini sergilediği tatbikata katılarak denetimlerde bulundu.


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