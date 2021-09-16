Asya'da gerilim: Çin bir kez daha Tayvan'ın hava sahasına girdi

Milletimiz bizi 'Lebbeyk' diyerek karşıladı

Afganistan Vardak Valisi Mevlevi Rahimullah Mahmut Yenisafak.com 'dan Bülent Tokgöz'e açıklamalarda bulundu. 'Benim için tecrübe ve akide birdir. Başarının sırrı ihlasta saklıdır' diyen Mahmut, “Sadece lafla veya sloganlarla başarı gelmez; amelle gelir, ancak amel için ihlas şarttır. Bizim için amelden ziyade ihlas daha önemlidir. Amel olsa bile ihlas yoksa kaybetmeye mahkumdur. Bizim yani İslami Emirlik'in ve cihadımızın tarzı amelle birlikte ihlası öncelemektir ve bu da başarıya götüren etkendir” ifadelerini kullandı.









