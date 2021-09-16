Asya'da gerilim: Çin bir kez daha Tayvan'ın hava sahasına girdi

Taiwan News'da yer alan habere göre, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerinin, savaş uçakları, keşif uçağı ve havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarıyla dün Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiği belirtildi.
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Açıklamada, Tayvan'ın, Çin'e ait 9 uçağın izlenmesi için, uçak gönderdiği ve füze sistemi konuşlandırdığı ifade edildi.
Çin, 15 Haziran'da 28 savaş uçağı, 5 Eylül'de de 19 savaş uçağıyla ADIZ'ı ihlal etmişti.