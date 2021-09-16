Dünya Asyada gerilim Çin bir kez daha Tayvanın hava sahasına girdi
ASYA

Asya'da gerilim: Çin bir kez daha Tayvan'ın hava sahasına girdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 9 askeri uçağın hava sahalarına girdiğini duyurdu. Çin, 15 Haziran'da 28 savaş uçağı, 5 Eylül'de de 19 savaş uçağıyla da benzer bir eylemde bulunmuştu.

Haber Merkezi AA
Asyada gerilim: Çin Tayvanın hava sahasına girdi
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Taiwan News'da yer alan habere göre, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerinin, savaş uçakları, keşif uçağı ve havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarıyla dün Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiği belirtildi.

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Açıklamada, Tayvan'ın, Çin'e ait 9 uçağın izlenmesi için, uçak gönderdiği ve füze sistemi konuşlandırdığı ifade edildi.

Çin, 15 Haziran'da 28 savaş uçağı, 5 Eylül'de de 19 savaş uçağıyla ADIZ'ı ihlal etmişti.

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