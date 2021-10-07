Dünya İki ülke arasında gerilim son 40 yılın en üst seviyesinde Savaş sesleri yükseliyor
ASYA

İki ülke arasında gerilim son 40 yılın en üst seviyesinde: Savaş sesleri yükseliyor

Çin’e ait onlarca savaş uçağının Tayvan hava savunma sahasına girmesinin ardından bölgede tansiyon giderek yükseliyor. Tayvan, 4 gün içerisinde 150’ye yakın Çin savaş uçağının hava savunma sahasını ihlal ettiğini duyururken iki ülke arasındaki gerginliğe ilişkin konuşan Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Tayvan ile Çin arasındaki gerilimin 40 yıldır olmadığı kadar kötü bir durumda olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Çin ile Tayvan arasında gerilim son 40 yılın en üst seviyesinde: Savaş sesleri yükseliyor
Foto/arşiv

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng bugün parlamentoda yaptığı bir açıklamada, Çin ve Tayvan arasındaki mevcut askeri gerginliğin orduya katıldığı 40 yıllık dönem içerisinde en kötü durumda olduğunu söyledi.

"Bir asker olarak benim için kaçınılmaz olan tam karşımda" ifadesini kullanan Chiu, Çin’in şu anda Tayvan’ı işgal etme gücüne sahip olduğunu belirterek, gelecekte tam olarak Tayvan’ı işgal edebilecek kapasiteye ulaşacağını söyledi.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo Cheng, ülkesinin Çin tarafından 2025 yılında işgal edilebileceğini söylüyoR.
Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo Cheng, ülkesinin Çin tarafından 2025 yılında işgal edilebileceğini söylüyoR.

'KOLAY KOLAY BİR SAVAŞ BAŞLATMAYACAK'

Chiu, "Çin, 2025 yılına kadar maliyeti ve yıpranmayı en düşük seviyeye getirecek. Şu anda kapasitesi var, ancak başka birçok şeyi hesaba katmak zorunda olduğu için kolay kolay bir savaş başlatmayacak" dedi.

BÖLGEDEKİ GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Çin karşısında Tayvan’a diplomatik ve askeri yönden destek veren Amerika Birleşik Devletleri, Pekin’in girişimlerini eleştirdi. Çin ise Tayvan’a silah satışı yapıp, Tayvan Boğazı’na savaş gemileri gönderen ABD’yi bölgedeki gerilimi tırmandırmakla suçluyor.

Tayvan bağımsız bir ülke olduğunu, özgürlük ve demokrasiyi savunacağını açıklarken, Çin ise gerekirse Tayvan’ın güç kullanılarak topraklarına yeniden katılabileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.

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