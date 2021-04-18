Tayvan'da 5,9 büyüklüğünde deprem Tayvan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Haber Merkezi 18 Nisan 2021, 17:59 Son Güncelleme: 18 Nisan 2021, 18:00 AA