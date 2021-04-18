Tayvan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hualien'in 13 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hualien'in 13 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
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