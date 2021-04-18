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Dünya Tayvanda 5,9 büyüklüğünde deprem
ASYA

Tayvan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Tayvanda 5,9 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hualien'in 13 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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