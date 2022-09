The Economist'ten dikkat çeken kapak: Amerika Bölünmüş Devletleri İngiliz The Economist dergisi, Kaliforniya ve Teksas eyaletlerinde kabul edilen iki yasaya dikkat çekerek ABD'nin olası bir bölünmenin eşiğinde olduğuna vurgu yaptı. The Economist dikkat çeken uyarıyı "Amerika Bölünmüş Devletleri" başlığı ve üzerindeki sütun ikiye ayrılmış bacakları açılmış halde durmaya çalışan özgürlük heykeli fotoğrafıyla kapağına taşıdı.

