Dünya The Economistten dikkat çeken kapak Amerika Bölünmüş Devletleri
AVRUPA

The Economist'ten dikkat çeken kapak: Amerika Bölünmüş Devletleri

İngiliz The Economist dergisi, Kaliforniya ve Teksas eyaletlerinde kabul edilen iki yasaya dikkat çekerek ABD'nin olası bir bölünmenin eşiğinde olduğuna vurgu yaptı. The Economist dikkat çeken uyarıyı "Amerika Bölünmüş Devletleri" başlığı ve üzerindeki sütun ikiye ayrılmış bacakları açılmış halde durmaya çalışan özgürlük heykeli fotoğrafıyla kapağına taşıdı.

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Haber Merkezi Diğer
The Economistten dikkat çeken kapak: Amerika Bölünmüş Devletleri
The Economist

Dünya gündemine dair yayınladıkları birçok kapakla tartışmaların fitilini ateşleyen İngiliz The Economist, bir süredir düşük de olsa polemik konusu olan "Amerika Birleşik Devletleri dağılacak" teorisini kapağına taşıdı.

ABD'de geçmişten beri süregelen ırkçılık, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve eyaletler arasındaki kanuni uygulamalar arasındaki uyumsuzluk, son zamanlarda ülkenin dağılacağı söylemlerini daha da artırdı.

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İÇ SAVAŞ KORKUSU

Özellikle Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yönettiği dönemde ülkedeki toplumsal çatlaklar giderek daha da derinleşti, Demokrat aday Joe Biden'ın seçimleri kazanmasının ardından yaşanan Kongre binası baskını, ABD'de yeni bir iç savaş korkusunu zirveye taşıdı.

  • Biden yönetimindeki ABD, her ne kadar bu bağlamda, eyaletlerin birlikteliği anlamında sağlam bir çizgide görünüyor olsa da durum göründüğü gibi değil.

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Kaliforniya ve Teksas'ta kabul edilen iki yasa


İşte ABD'nin içinde bulunduğu bu durumu, her kapağı tartışma ve analizlere konu olan The Economist de ele aldı.

İngiliz dergisi, ABD'de iki eyalette, Kaliforniya ve Teksas'ta kabul edilen iki yasaya dikkat çekti. Dergi, eyalet meclislerinden geçen bu yasaların, federal hükümete rağmen uygulamaya konduğunu ve bu durumun, ülkede mevcut gerilimi daha da artıracağını yazdı.

"Amerika Bölünmüş Devletleri"

Derginin kapağında "Amerika Bölünmüş Devletleri" manşeti, altındaki resimde de üzerindeki sütun ikiye ayrılmış ve bacakları açılmış halde durmaya çalışan özgürlük heykeli yer aldı.

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Kaliforniya'da benzinle çalışan otomobillerin satışı 2035'ten itibaren yasak


Yazıdan bir kesitte ise şu ifadeler yer aldı:

"25 Ağustos'ta Kaliforniya'da, otomobil endüstrisini yeniden şekillendirecek, karbon emisyonlarını azaltacak ve eyaletin elektrik şebekesini zorlayacak bir hareket olan, benzinle çalışan otomobillerin satışı 2035'ten itibaren yasaklandı.

Teksas'ta kürtaj yasaklandı


Aynı gün Teksas'ta da tecavüz veya ensest istisnası olmaksızın, gebe kaldığı andan itibaren kadınların kürtaj hakkı yasaklandı. Kürtaj yaptıranlar 99 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

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'Eyaletler öfkeli bir tepkiyle hızla politikalar yapıyor'

Bu iki olay ilgisiz görünebilir, ancak bunlar önemli bir eğilimin belirtileridir. Washington, büyük ölçüde tıkanmış olabilir, ancak eyaletler öfkeli bir tepkiyle hızla politikalar yapıyorlar.

Teoride, bu kötü bir şey değil. Amerika'nın hangi politikaların işe yarayıp hangilerinin çalışmadığını test etmek için "50 laboratuvarı" var. İnsanlar yaşamayı seçebilir ve şirketler, pandemi sırasında birçok kişinin yaptığı gibi, tercihlerinin yerel kurallara yansıtıldığı ve genellikle daha az kısıtlamaya sahip eyaletlere taşındığı yerlerde faaliyet göstermeyi seçebilir.

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ABD'NİN BÖLÜNMEYE YAKIN OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ

Her devlet, vergilerin ağırlığı ile kamu hizmetlerinin cömertliği arasında kendi dengesini kurabilir Herhangi bir devlet, daha iyi okullara veya iş düzenlemelerine sahip komşularından öğrenerek ulaşabilir.

Ancak bu iki olay, aynı zamanda ABD'nin, Birleşik Devletler'in bölünmeye ne kadar yakın olduğunun da bir göstergesi.."

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