Ekonomi Gıda felaketi kapıda The Economistten çarpıcı uyarı
DÜNYA EKONOMİSİ

Gıda felaketi kapıda: The Economist’ten çarpıcı uyarı

İklim değişikliği ve savaşlar küresel tahıl üretimini vurdu. Hindistan kuraklık nedeniyle ihracatını durdururken, Ukrayna savaşı gıda fiyatlarını uçurdu. Ukrayna’dan 40 milyon ton tahılın çıkmasına izin vermeyen Rusya, küresel gıda krizinin fitilini ateşledi. The Economist dergisi, konuya ilişkin ‘Yaklaşan gıda felaketi’ başlığı attı. Dergi, gıdayı silah olarak kullanmakla suçladığı Rusya için ‘Savaş alanından çok daha uzakta yaşayan insanların da hayatını mahvedecek’ diye yazdı.

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​Gıda felaketi kapıda: The Economist’ten çarpıcı uyarı
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Ukrayna limanlarını abluka alan ve yaklaşık 40 milyon ton tahılın ülkeden çıkmasına müsaade etmeyen Rusya, küresel bir gıda krizinin fitilini ateşledi. Britanya’nın önde gelen ekonomi yayınlarından The Economist dergisi, bu haftaki sayısında konuya ilişkin ‘Yaklaşan gıda felaketi’ başlığı ile bir makale yayımladı ve çalışmayı ana makale olarak manşetten okuyucularına servis etti. Çalışmada Ukrayna’yı işgal ederek Vladimir Putin, savaş alanından çok daha uzakta yaşayan insanların da hayatını mahvedecek; hatta bunu pişman olabileceği seviyede yapacak” ifadeleri yer aldı. Savaşın öncesinde bile çeşitli nedenlerle küresel gıda sisteminin büyük zarar gördüğüne dikkat çeken The Economist, savaş sonrasında Ukrayna’nın tahıl ve yağlı tohum ithalatının neredeyse tamamen durduğunu, Rusya’nınkinin ise tehlike altında olduğunu belirtti.

Derginin kapak fotoğrafında kullanılan kuru kafalardan oluşan buğday başakları dikkat çekti.
Derginin kapak fotoğrafında kullanılan kuru kafalardan oluşan buğday başakları dikkat çekti.

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Çalışmada sene başında yüzde 53 artan tahıl fiyatlarının Hindistan’ın ihracat yasağı sonrası yüzde 6 daha arttığı hatırlatıldı. Krizin sadece yüksek fiyatlardan ibaret olmadığını vurgulayan dergi, önümüzdeki günlerde insanları çok daha büyük bir tehlikenin bekliyor olabileceğini ifade etti. The Economist’e göre gıda bulup bulamayacağı belli olamayanların sayısı yüksek gıda fiyatları nedeniyle 440 milyon daha artarak 1.6 milyara yükseldi, 250 milyon kişi ise açlığın sınırında. Dergiye göre Rusya-Ukrayna savaşı uzarsa yüz milyonlar daha yoksulluğa sürüklenebilir. Çalışmada Rusya ve Ukrayna’nın, dünya pazarlarındaki buğdayın yüzde 28’ini, arpanın yüzde 29’unu, mısırın yüzde 15’ini ve ayçiçeği yağının yüzde 75’ini sağladığı vurgulandı. Lübnan ve Tunus’un bu kalemlerde yaptığı ihracatın yarısını bu iki ülkeden gerçekleştiği kaydedilen yazıda, Libya ve Mısır için ise bu rakamın üçte iki oranında olduğu ifade edildi.

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