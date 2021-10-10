Dünya Erdoğanın hayali Economistin kabusu
AVRUPA

Erdoğan’ın hayali Economist’in kâbusu

İngiltere merkezli The Economist dergisi, Kanal İstanbul projesini baltalamaya yönelik skandal haberinde, “Recep Tayyip Erdoğan’ın rüyası, İstanbul’un kâbusu olma riski taşıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan’ın hayali Economist’in kabusu
Economist'in Kanal İstanbul'u hedef alan haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak tanımladığı tarihi proje, tanıtıldığı ilk günden beri Türkiye karşıtı yabancı basının hedefinde.

Her fırsatta ve platformda Türkiye aleyhine propaganda yürüten, terör örgütlerine kol kanat geren Batı basını, bir kez daha Kanal İstanbul’u hedef aldı.

The Economist’in proje karşıtı muhalif “uzmanların” görüşlerine yer verdiği haberinde, kanalın çevreci olmadığı ve rant için yapıldığı iddia edildi. Haberde “Uzmanlar bu projeyi, Türkiye tarihindeki en büyük rant arayışı ve çevre felaketinin reçetesi olarak nitelendiriyor” ifadelerine yer verildi.

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