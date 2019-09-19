Dünya Trumptan İrana gözdağı Tek bir telefonla girebiliriz
AMERİKA

Trump'tan İran'a gözdağı

Trump'tan İran'a gözdağı: Tek bir telefonla girebiliriz

ABD Başkanı Trump, İran'a olası bir müdahale konusunda, "Orta Doğu'da neler olacağını göreceğiz. Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur." dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinin Meksika sınırında inşası devam eden sınır duvarında incelemelerde bulundu, buradaki süreç hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

İran'a olası bir askeri müdahale konusunda Trump, "Orta Doğu'da neler olacağını zamanında göreceğiz. Bir müdahalede bulunmak her zaman kolaydır. Tek bir telefonla herhangi bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur." ifadesini kullandı.

Trump, geçen hafta görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını vurgulayarak, "Bolton gibi insanlar Irak'a girmek istedi ve işler çok yolunda gitmedi. Bataklığa saplandılar. Orta Doğu'da polis olduk. Bu korkunçtu." diye konuştu.

  • Sınıra inşa edilen duvar ile güney sınırındaki yasa dışı göçmen krizini çözeceklerini vurgulayan Trump, "Artık daha fazla insan gelemeyecek." dedi.

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