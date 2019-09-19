Maraş’ta saflar sıklaşıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Maraş’ta attığı adımları dikkatle takip ettiklerini belirterek, bölgenin Türkiye kontrolünde yerleşime açılma planını BM’ye taşıyacakları sinyali verdi. Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise Türkiye’nin kapalı Maraş’taki faaliyetleri konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne olası bir başvuruda bulunulması konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmanın önceki gün Anastasiadis’e iletildiğini ve yakın zamanda konu hakkında açıklama yapılacağını söyledi.

BM TARAFINI BELLİ ETTİ

Güney Kıbrıs yönetimince atanmış sözde Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu da bir yandan Anastasiadis’le toplantılar düzenlerken, bir yandan da ‘işgal altındaki mülklerin satışından kaçınılması için önlemler’ üzerinde çalıştıklarını kaydediyor. BM ise Rumların Maraş’a ilişkin hazırlamakta olduğu rapor daha açıklanmadan tarafını belli etti. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, “BM’e Maraş ile ilgili Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları rehberlik ediyor ve etmeye devam edecektir. BM kapalı Maraş’ın açılması ile planlar üzerinde resmi bir bilgi almış değildir. Konuyu dikkatle izliyoruz” dedi. Dujarric, BM’nin 550 sayılı kararında “Kapalı Maraş’ın herhangi bir bölgesine yasal sahiplerinden başka yerleşim yapılması kabul edilemez” denildiğini hatırlattı. Vakıf malı Maraş’ın 1974’teki sahiplerine aynen iadesini ve başka şahıslara satılmamasını savunan bu görüşe İngiltere ve Fransa da destek veriyor. Rum tezini destekleyen bu iki ülke, Maraş’a ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarından yana olduklarını açıklamıştı.

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