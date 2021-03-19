Türkiye'nin Afrika'daki olumlu imajı her yıl daha da yükseliyor

Afrika'daki Fransız Yatırımcılar Konseyi (CIAN) tarafından bu yıl 3'üncüsü hazırlatılan "Africaleads 2021" isimli kamuoyu araştırmasıyla kıtada faaliyet gösteren yabancı ülkelerin toplum nezdindeki imajı masaya yatırıldı

Fransa'nın imajı kötüye gidiyor

Afrika'nın 12 ülkesinden kanaat önderinin görüşlerine dayanan araştırmaya göre, Fransa'nın kıtadaki imajı her geçen yıl zarar görüyor. Buna göre, Afrika'da en iyi imaja sahip ülkeler sıralamasında 2019'daki araştırmada yüzde 21 ile 5'inci sıraya yerleşen Fransa, 2020'de yüzde 20 ile 6'ncı sıraya geriledi. Bu yıl, 2020'ye göre sıralamadaki yeri bir kademe daha düşen Fransa, yüzde 17 ile kendisine listenin 7'nci sırasında yer bulabildi.

Türkiye'nin olumlu imajı ikiye katlandı

Listede bir önceki yıla göre yaşanan en büyük değişimlerden biri ise Türkiye'nin imajına ilişkin oldu. Listenin 8'inci sırasında Fransa'nın hemen ardında yer alan Türkiye'nin, bir önceki yıl yüzde 8 olan puanını yüzde 15'e çıkarması, araştırmada en çok üzerinde durulan hususlardan biri olarak öne çıktı.

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Yatırımlar ve THY seferleri ana neden

Afrika'da en iyi imaja sahip ülkenin Türkiye olduğunu düşünenlerin sayısının bir yılda neredeyse yüzde 100 artmasının nedeni olarak Türkiye'nin kıtada giderek artan yatırımları ve Türk Hava Yollarının kıtada sürekli yeni rotalar belirlemesi gösteriliyor.

Listenin başında ABD bulunuyor

Afrika'da en iyi imaja sahip ülkeler sıralamasında ABD, bir önceki yıla göre 5 puan kaybetse de yüzde 43 ile liderliğini korudu. George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesi ve akabinde başlayan Black Lives Matter eylemleri gibi Afrika'yı doğrudan etkileyen olumsuz gündemlere rağmen ABD'nin "güçlü yumuşak gücü" sayesinde listedeki yerini koruduğu belirtiliyor. ABD'yi yüzde 37 ile Almanya, yüzde 34 ile Kanada, yüzde 28 ile İngiltere, yüzde 22 ile Çin ve yüzde 19 ile Japonya takip etti.

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Türkiye en faydalı partnerler arasında

Araştırmada, en faydalı partner ülkeler kısmında da Türkiye yüzde 66 ile 6'ncı sırada yer aldı. Listede yüzde 76 ile ilk sırada bulunan Çin'i yüzde 74 ile ABD, yüzde 72 ile Kanada, yüzde 71 ile Almanya, yüzde 70 ile Japonya izledi. Sıralamada, İngiltere yüzde 64 ile 7'nci, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 60 ile 8'inci, Fransa ise yüzde 57 ile 9'uncu sırada kendine yer bulabildi.

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