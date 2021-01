Financial Times Türkiye'nin "Afrika'ya dönüşünü" yazdı: Osmanlı'dan sonra görmezden gelinmişti ama Erdoğan ile her şey değişti Financial Times gazetesinde, Türk yetkililerin Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından Afrika'yı büyük ölçüde görmezden geldiği ancak bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la değiştiği ve Türkiye'nin Afrika'daki yumuşak gücünün Körfez ülkelerinin yanı sıra ABD, Fransa, Çin ve Rusya'nın etkisine karşı koymayı amaçladığı belirtildi. Yazıda Afrikalıların Çin ve Fransa'yı istemediği buna karşılık Türkiye'nin yatırımlarını beklediği belirtildi. Analizde ayrıca Türkiye'nin adımlarının Fransa'yı kızdırdığına dikkat çekildi.

Haber Merkezi 18 Ocak 2021, 14:40 Son Güncelleme: 18 Ocak 2021, 14:55 AA