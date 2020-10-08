Financial Times: Türkiye, SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip oldu

Türk SİHA'ları görev aldıkları her cephede başarıları ile öne çıkıyor.

Gazetenin, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lara ilişkin haberinde, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusunun çok sayıda Ermeni mevzisini, hava savunma sistemlerini, topçu birliklerini ve tankları hava saldırılarıyla vuran Türk yapımı SİHA'ların usta işi görüntülerini yayınladığı belirtildi.

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"20 yıllık bir çabanın sonucu"

Dağlık Karabağ'ın son yıllarda Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz'in ardından Türk SİHA'larının konuşlandırıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilen haberde, "Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye'nin silah alımlarında Batı'ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu." ifadesine yer verildi.

OYNAT 02:08 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar maşallah güzel vuruyor kardeşimiz Türkiye iyi ki bunları üretmiş Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarılması operasyonuna ilişkin TRT Haber'e konuştu. Türkiye üretimi SİHA'ların operasyonlarda büyük üstünlük sağladığını belirten Aliyev, ''Son teknoloji ürünü bu SİHA'lar maşallah iyi vuruyor. Mükemmel vasıtalar bunlar. İyi ki Türkiye kardeşimiz bunları üretmiş'' ifadelerini kullandı.

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"Ciddi bir rakip"

Bir savaş uçağı üretme planı gibi bazı girişimlerin birçok analist tarafından aşırı hırslı görülmesine karşın, İHA programının Türkiye'yi yükselen bir drone gücü haline getirdiği kaydedilen haberde, New York Bard Koleji Drone Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü Dan Gettinger'ın, Türkiye'nin SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını ve Türkiye'nin SİHA programının oldukça sofistike olduğunu söylediği aktarıldı.

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Savunma sanayi ihracatı 248 milyon dolardan 3 milyar dolara çıktı

Türkiye'nin geçen yıl diğer ülkelere çoğunlukla tanklar, zırhlı araçlar, uçak parçaları, silahlar ve mühimmatlardan oluşan 3 milyar dolarlık ekipman sattığı aktarılan haberde, "Ancak bu 2002'de 248 milyon dolardı. Yetkililer, 2023'te 10 milyar dolara ulaşacaklarını umuyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin kendi İHA'larını üretme çabasının, terör örgütü PKK ile uzun süredir devam eden mücadeleyle yakından bağlantılı olduğuna işaret edilerek, analist Arda Mevlütoğlu'nun diğer devletlerden İHA tedarik etme ve bunları kullanmadaki sorunların İHA konusunu "en yüksek öncelik" haline getirdiğini söylediği aktarıldı.

OYNAT 01:34 Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA'larda yazılım ve en kritik aksamlar tümüyle milli Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yapmış olduğu canlı yayınına katıldı. Bayraktar İHA ve SİHA'larla ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, 'Yazılımı şayet siz yapmıyorsanız bu teknolojiye hakim olmanız mümkün değil. Tümüyle kontrol sizde diyemezsiniz. Dolayısıyla bütün bunların sistemleri, alt sistemleri, özellikle uçuş kontrol bilgisayarları en kritik aksamları. Bunların hepsi, tümüyle milli.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"SİHA'lar PKK'yı mevcudiyet kurdukları dağlık alanlardan çıkardı"

SİHA'ların 2017'den beri PKK'ya karşı yaygın olarak kullanıldığı vurgulanan haberde, Uluslararası Kriz Grubu Türkiye Direktörü Nigar Göksel'in "SİHA'lar, (Türkiye'nin) PKK'yı 30 yılı aşkın süredir önemli bir mevcudiyet kurdukları dağlık alanlardan çıkarmasını sağladı." şeklindeki görüşlerine yer verildi.

Haberde, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin bileşenlerinden sadece yüzde 7'sinin ithal edildiği de belirtildi.

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DÜNYA Rus basını: Ermenistan tankları Türk SİHA'ları karşısında çaresiz

OYNAT 00:58 Azerbaycan SİHA'sını gören Ermeni askerler böyle kaçtı Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurma anı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:46 Azerbaycan'a ait TB2 SİHA'lar, Ermeni zırhlılarını imha etti Azerbaycan Ordusu'na ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ermenistan'a ait BMP-2 Zırhlı Araç ve 2 adet BM-21 Grad ÇNRA'yı imha etti. O anları Azerbaycan Savunma Bakanlığı resmi sitesinden paylaştı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:44 Bayraktar TB2 SİHA ile Jandarma Genel Komutanlığına ait SİHA karşılaştı Bayraktar TB2 SİHA, görev yerine giderken yolda Jandarma Genel Komutanlığına ait SİHA ile karşılaştı. Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaştığı video sosyal medyada ilgi çekti.

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