Financial Times: Türkiye, SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip oldu Financial Times, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji atılımı ile hayata geçirilen SİHA'ları öve öve bitiremedi. Türkiye'nin gelişen silah sanayisine atıfta bulunululan analizde, SİHA'ların görev aldıkları her cephede başarıları ile öne çıktığı belirtildi. SİHA'ların son olarak Ermenistan ile Azerbaycan çatışmalarında görüldüğüne yer veren gazete, PKK'nın dağlık alanlarda tutunamamasında da SİHA'ların etkisine dikkat çekti. Gazete, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.

Haber Merkezi 08 Ekim 2020, 11:35 Son Güncelleme: 08 Ekim 2020, 12:00 AA