Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demirden Kanada açıklaması Türk savunma sanayiini daha da güçlendirecek
POLİTİKA

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den Kanada açıklaması: Türk savunma sanayiini daha da güçlendirecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Kanada tarafından bazı askeri ürünlerin Türkiye’ye ihraç izinlerinin askıya almasıyla ilgili olarak, "Bu tür engellemeler geçmişteki örneklerinde yaşadığımız gibi Türk savunma sanayiini daha da güçlendirecektir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Kanada tarafından bazı askeri ürünlerin Türkiye’ye ihraç izinlerinin askıya almasıyla ilgili olarak, "Bu tür engellemeler geçmişteki örneklerinde yaşadığımız gibi Türk savunma sanayiini daha da güçlendirecektir" dedi.

Demir'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan, ASELSAN’ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyor, geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz.

  • Bayraktar TB2 ve ANKA İHA ve SİHA’larımız görevlerini icra etmeyi sürdürecek, savunma sanayiimiz yoluna güçlenerek devam edecektir.

Ayrıntılar geliyor...

Dışişleri Bakanlığı: (Kanada'nın) Bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı: (Kanada'nın) Bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz
Abone Ol Google News
Dünyanın hiçbir ülkesinde yok

Dünyanın hiçbir ülkesinde yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahilik Haftası mesajı.
Yüz yüze eğitim iki gün olacak

Yüz yüze eğitim iki gün olacak

​Bakan Selçuk'tan yeni açıklama: İsteyen çocuğunu gönderecek.
S-400ler Sinopa sevk edilirken görüntülendi

Oğlu olay<br>gecesini anlattı

Oğlu olay
gecesini anlattı

​Pompalı tüfekle eşini öldürmüştü: Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu

Herhangi bir<br>izahatı olamaz

Herhangi bir
izahatı olamaz

​Kanada'nın skandal kararına Türkiye'den sert tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.