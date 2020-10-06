Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den Kanada açıklaması: Türk savunma sanayiini daha da güçlendirecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türk Tabipler Birliği bu yüzden kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra grup kürsüsünden partililere hitap etti. Türk Tabipler Birliği ile ilgili çağrısını yineleyen Bahçeli, 'Bizim sorunumuz Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyorum. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna niyet etmesin. TTB başkanlığına kimin seçildiğini, nasıl kötü bir maziye sahip olduğunu nihayetinde herkes görmüştür.' ifadesini kullandı.