Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den Kanada açıklaması: Türk savunma sanayiini daha da güçlendirecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Kanada tarafından bazı askeri ürünlerin Türkiye’ye ihraç izinlerinin askıya almasıyla ilgili olarak, "Bu tür engellemeler geçmişteki örneklerinde yaşadığımız gibi Türk savunma sanayiini daha da güçlendirecektir" dedi.
Demir'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan, ASELSAN’ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyor, geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz.
- Bayraktar TB2 ve ANKA İHA ve SİHA’larımız görevlerini icra etmeyi sürdürecek, savunma sanayiimiz yoluna güçlenerek devam edecektir.
Ayrıntılar geliyor...