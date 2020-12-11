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Ekonomi Çad Turizm Bakanı Ülkemize yatırımda Türkiyenin ilk sırayı almasını istiyoruz
DÜNYA EKONOMİSİ

Çad Turizm Bakanı: Ülkemize yatırımda Türkiye'nin ilk sırayı almasını istiyoruz

Çad Turizm ve Kültür Bakanı Patalet Geo, Türkiye’yi ülkesine yatırım yapmaya çağırarak, "Bugün Afrika genelinde ve Çad’da en büyük yabancı yatırımcı Çin. Biz kardeş gibi gördüğümüz Türklerin ilk sırayı alması için elimizden geleni yapıyoruz. Kapı size açık" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Çadlı Bakan Geo, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de temaslarda bulunmuştu.
Çadlı Bakan Geo, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de temaslarda bulunmuştu.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü ile Çad Turizm Bakanlığı arasında yapılan anlaşma ile Çad'ın turizmini artık dünyaya Türkler tanıtacak.

Anlaşmanın ardından Çad Turizm ve Kültür Bakanı Patalet Geo, Türkiye’yi ülkesine yatırım yapmaya çağırdı.

EKOTÜRK’e açıklamalarda bulunan Geo, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile Erdoğan’ın ‘kardeş gibi’ olduğunu belirterek, "Bugün Afrika genelinde ve Çad’da en büyük yabancı yatırımcı Çin. Biz kardeş gibi gördüğümüz Türklerin ilk sırayı alması için elimizden geleni yapıyoruz. Kapı size açık" ifadesini kullandı.

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