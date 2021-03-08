Dünya Afrika medyası Türkiyenin kıtadaki etkisi olağanüstü derecede arttı
AFRİKA

Afrika medyası: Türkiye'nin kıtadaki etkisi olağanüstü derecede arttı

African Business dergisi, Türkiye’nin Afrika’daki varlığına dair bir analiz yayımladı. Türkiye’nin kıtadaki etkinliğinin ‘olağanüstü’ bir şekilde arttığının belirtildiği yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003'ten bu yana 27 Afrika ülkesini ziyaret ettiği, bu konuda tüm liderleri geride bıraktığı aktarıldı.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinden bir kare.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinden bir kare.

Londra merkezli IC Publications tarafından yayımlanan bir Afrika iş dergisi olan African Business, Mart 2021 sayısında Türkiye’ye yer ayırdı.

"Türkiye'nin etkisi olağanüstü arttı"

Türkiye’nin Afrika’daki etkisini analiz eden dergi, Ankara'nın 2005 senesini "Afrika Yılı" olarak ilan etmesinin ardından Türkiye'nin kıtadaki etkisinin olağanüstü derecede arttığı yorumunda bulundu.

"Erdoğan liderleri geride bıraktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ülkelerine ziyaretine de değinilen yazıda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 2003'ten bu yana 27 Afrika ülkesini ziyaret etti. Afrika kıtası dışı tüm liderleri geride bıraktı” denildi.

Yazıda okuyuculara aktarılan detaylar şöyle:

Türkiye'nin Afrika'ya yönelik doğrudan yatırımları 2003'te 100 milyon dolar seviyesindeydi. Bu sayı 2021 itibarıyla 6,5 milyar dolara çıktı.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 2003 yılında 5 milyar dolar seviyesindeydi. 2019 itibarıyla ise 25 milyar doları aştı.

Türk Hava Yolları, 33 Afrika ülkesindeki 51 noktaya uçuş gerçekleştiriyor.

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