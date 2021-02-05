Alman basını: Türkiye Afrika'daki varlığını güçlendirdi

Türkiye'nin Afrika'daki varlığını son yıllarda güçlendirdiğini yazan Alman Deutsche Welle, son 10 yılda, kıtadaki Türk diplomatik varlığının neredeyse dört katına çıktığını belirtti. Alman basını, son dönemde Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiren Türkiye'nin kıtaya yönelik politikasını mercek altına aldı.

Deutsche Welle, Türkiye'nin Afrika kıtası ile ilişkilerini yardımseverlik ile güçlendirdiğini belirtti.

TÜRKİYE AFRİKA İLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRDİ

Haberde, Türkiye'nin geçtiğimiz 15 yılda Afrika ülkeleri ile siyasi ve ekonomik bağlarını kademeli olarak sağlamlaştırdığı, özellikle Doğu Afrika olmak üzere Sahra altı Afrika'da daha görünür hale geldiği aktarıldı.

KITADA ETKİSİ ARTIRDI

Afrika ülkeleriyle birçok alanda faaliyet yürüten Ankara'nın; ticaret, askeri iş birliği, eğitim, diplomasi, altyapı, sivil toplum ve siyasi ilişkilerle kıtadaki etkisini artırdığına dikkat çekildi.

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Ayrıca son 10 yılda, kıtadaki Türk diplomatik varlığının neredeyse dört katına çıktığı kaydedildi. 2009 yılında 12 olan Türk büyükelçiliklerinin sayısının 2019'a gelindiğinde 42'ye yükseldiği, öte yandan Ankara'nın Togo ve Gine-Bissau'da iki yeni büyükelçilik açmaya hazırlandığı belirtildi.

TİCARET HACMİ ARTTI

Türkiye'nin Sahra altı Afrika ile ticaret hacminin 2002'de 1 milyar dolardan 2019'da 7.6 milyar dolara çıktığı, Ankara'nın en büyük denizaşırı askeri üssünün Somali'de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

ERDOĞAN'DAN İLK

2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 yıl sonra Mogadişu'yu ziyaret eden ilk Afrikalı olmayan lider olduğu anımsatıldı.

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