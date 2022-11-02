Ukrayna'da muharebe bölgesine 87 bin kişi gönderildi

Moskova'da askeri komutanlarla yaptığı toplantıda konuşan Şoygu, Rusya'nın iki yılda bir zorunlu askerlik kampanyası kapsamında askerlik hizmetine rapor veren askerlerin Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunda" yer almayacaklarını söyledi.

"Ek eğitim ve muharebe koordinasyonundan sonra 87 bin kişi muharebe sahalarına gönderildi. Oluşturulan birliklerin muharebe koordinasyonu eğitim sahalarında tamamlanıyor. Esas çalışmalar saha eğitimi, muhabere araçlarını kullanma, seyrüsefer, özel bir askeri operasyon sırasında muharebe deneyimi alan 3 binden fazla eğitmen çalışmaya katıldı" dedi.

Şoygu, askerlik hizmetini zorunlu olarak tamamlayan tüm askerlerin evlerine gönderileceğini de söyledi.

Bakan, yabancı paralı askerlerin Ukrayna tarafında savaşta yer almaya devam ettiğini ve son iki hafta içinde çatışma bölgesinde çatışmalarda yaklaşık 200 kişinin öldürüldüğünü de sözlerine ekledi.

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Rus günlük hava saldırılarının, "düşmanın kritik altyapısını" vurdukça Ukrayna'nın askeri potansiyelini azalttığını kaydetti.

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