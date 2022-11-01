​Rus milyarder Ukrayna savaşından dolayı vatandaşlıktan vazgeçti​

Tinkov, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Rus vatandaşlığımdan çıkma kararı aldım" dedi.

Barışçıl komşularıyla savaş başlatan ve her gün masum insanları öldüren bir ülkeyle ilişkilendirilmek istemediğini söyledi. ''Bu pasaportu elimde tutmaya devam etmek benim için bir utanç'' ifadelerini kullandı.

54 yaşındaki Tinkov, Nisan ayında Instagram'da Rusya'nın “çılgın savaşı” hakkında açıklayıcı bir yazı yayınladı.

Bloomberg'in haberine göre Mart ayında İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Tinkov, daha fazla Rus iş adamının da vatandaşlıklarından vazgeçmesini umduğunu, “bu, Putin'in rejimini ve ekonomisini zayıflatır ve sonunda onu yenilgiye uğratır” dedi.

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