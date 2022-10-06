İşgalin zararı 349 milyar dolar: Ukrayna ekonomisinde büyük çöküntü

Dünya Bankası, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmayı sekteye uğrattığını belirtti. Banka’nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Ekonomik Güncelleme Raporu’nda, bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 0,2 küçülmesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, enerji fiyat şoklarının bölgeyi etkilemeye devam ettiği bir ortamda, ekonomik faaliyetin gelecek yıl da derin bir şekilde durgunluğunu sürdüreceği ve 2023’te bölge ekonomisinin büyümesinin yüzde 0,3 seviyesinde kalacağının tahmin edildiği aktarıldı. Dünya Bankası, Moskova’nın şubat ayındaki işgalinin tetiklediği savaş sonucunda, Ukrayna ekonomisinin bu yıl Rusya’nın sekiz katı oranında küçüleceği tahmininde bulundu. Buna göre Kiev ekonomisi, Rusya gayrisafi yurt içi hasılasındaki yüzde 4,5’lik düşüşe kıyasla 2022’de yüzde 35 küçülecek. Ukrayna, 24 Şubat’ta başlayan savaştan önce dahi Avrupa’nın en yoksul ülkesiydi. Yaklaşık 7 buçuk aydır süren çatışmalar ise 44 milyonluk nüfusunun üçte birinin yerinden edilmesine ve yüzde 60’ının yoksulluk sınırının altında yaşamasına sebep oldu.

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İNŞA MALİYETİ 349 MİLYAR DOLAR

Savaş nedeniyle Ukrayna’da üretim kapasitesinin tahrip edilmesi, tarım arazilerinin zarar görmesi ve tahmini olarak 14 milyondan fazla insanın yerinden edilmesi sonucunda iş gücü arzının azalmasıyla birlikte ekonomik faaliyetin yara aldığı kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 35 daralmasının beklendiği bildirildi. Raporda, “Dünya Bankası’nın son tahminlerine göre, Ukrayna’nın toparlanma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının toplamı en az 349 milyar doları bulmaktadır. Bu, ülke ekonomisinin 2021 yılındaki savaş öncesi büyüklüğünün 1,5 katından daha yüksektir” değerlendirmesi yapıldı.

SAVAŞ UZADIKÇA HASAR ARTACAK

Savaş, ticaretteki önemli kesintiler, gıda ve yakıt fiyat şoklarıyla küresel ekonominin zayıflamaya devam ettiği vurgulanan raporda, tüm bu etkenlerin aynı zamanda yüksek enflasyona ve sonrasında küresel finansman koşullarında sıkılaşmaya sebep olduğu aktarıldı. Savaşın en zarar verici etkisinin, Rusya’nın enerji arzındaki büyük azalmalar karşısında yükselen enerji fiyatları olduğunu kaydeden Dünya Bankası yetkilileri, “Savaşın uzaması veya şiddetlenmesi önemli ölçüde daha büyük ekonomik ve çevresel hasar ile uluslararası ticaret ve yatırımların dağılması potansiyelinin artmasına yol açabilir” uyarısında bulunuldu.

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ENFLASYON ONLARCA YILIN ZİRVESİNDE

Enerji krizinin etkilerinin de incelendiği raporda, 2021 yılının başlarından bu yana yükselmekte olan küresel petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarının savaşla çok daha hızlı şekilde arttığı ve bölgede enflasyonu onlarca yıldır görülmeyen seviyelere çıkardığı anımsatıldı. Raporda, benzeri görülmemiş krizin hem tüketiciler hem de hükümetler için belirli sonuçlar doğurduğu; finansal maliyetlerin karşılanabilirliğini, şirketlerin üretkenliğini ve hanehalkı refahını baskıladığı aktarıldı. Belgede, yüksek borç seviyeleri ve enflasyon dikkate alındığında, finansal sıkıntı riskinin de halen yüksek seviyelerde olduğu kaydedildi.

Moskova çekilmeyi kabul etti

Rus devlet kanalı Rossiya-1’de ‘60 Minutes’ isimli programın sunucusu Olga Skabeyeva, savaştaki son durum ile ilgili yaptığı yayında sorduğu sorularla yenilgiyi kabul etti ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Luhansk halk milislerinden Andrei Marochko ile yaptığı röportajda Skabeyeva, “Onlar köy köy ilerlerken biz neden metre metre ilerliyoruz? Neden işler şimdi onlar için daha iyi gidiyor? Durum ne zaman değişecek?” sorularını yöneltti. Marochko ise yalnızca Ukrayna birlikleriyle savaşmadıklarını, NATO askerleriyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Marochko, “Muazzam kaynaklara sahipler. Şu anda kaynakları bizimkinden üstün. Hareketlerimizi uydudan kelimenin tam anlamıyla çevrim içi takip ediyorlar, tahkimatlarımızı izliyorlar. Doğal olarak bu onlara çok büyük faydalar sağlıyor ve başarı şansları bizimkinden çok daha yüksek” ifadelerini kullandı.

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Meloni, Zelenski ile görüştü

İtalya’da seçimlerden zaferle çıkan, başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. FdI’dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Zelenski’nin Meloni’yi seçim başarısından dolayı kutladığı ifade edildi. Meloni’nin de teşekkür ederek, Kiev’e savaşın ilk gününden bu yana desteğini dile getirdiği aktarıldı. Açıklamada, “Meloni, Ukrayna halkının özgürlüğüne tam desteğini teyit ederek, Ukrayna’nın dört bölgesinin Rusya tarafından ilhakının herhangi bir hukuki ve siyasi değerinin olmadığını yineledi” ifadelerine yer verildi.

Ruslar İran İHA’larıyla vuruyor

Ukraynalı yetkililer, Rus kuvvetlerinin İran yapımı kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) kendilerine ait birden fazla noktayı vurduğunu açıkladı. Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, Kiev’in güneyindeki Bila Tserkva kentinde ve Odesa’da şehirlerin altyapılarını hedef alan saldırıların gerçekleştiğini belirtirken, bu saldırılarda İran’dan tedarik edilen ‘Shahed-136’ kamikaze İHA’larının kullanıldığını ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Daha önce ABD istihbaratı, Tahran’ın savaşın başından bu yana Moskova’ya kamikaze İHA temin ettiğini duyurmuştu.

ABD’den Kiev’e 4 HIMARS daha

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya yapılacak 625 milyon dolarlık yeni silah yardımının detaylarını paylaştı. Pentagon, Başkan Joe Biden’ın açıkladığı, ABD ordusunun envanterinden alınarak Ukrayna’ya gönderilecek yardım paketinde, farklı kalibrelerde obüs toplarının yanı sıra mayınlara karşı dayanıklı 200 zırhlı personel taşıyıcı olduğunu bildirdi. Açıklamada, 4 adet Yüksek Performanslı Topçu Sistemi (HIMARS) ve mühimmatının yanı sıra, 32 adet 155 ve 105 milimetre obüs topları, 500 adet hassas güdümlü 155 milimetre obüs mermisi, 1000 adet 155 milimetre uzaktan kumandalı zırh delici mayın sevk edileceği kaydedildi. Biden’ın göreve geldiği 20 Ocak 2021’den bu yana ABD, Ukrayna’ya 17,5 milyar dolarlık silah yardımı yaptı.

Kiev’de iyot tabletleri dağıtıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev ve başkente bağlı bölgelerdeki tahliye merkezlerine, radyasyon tehdidine karşı iyot tabletleri gönderildi. Kiev Belediyesi’nin açıklamasında, radyasyon tehlikesinin ortaya çıkması durumunda kullanılmak üzere, başkent ve bölgesindeki tahliye noktalarına iyot tabletlerinin ulaştırıldığı belirtildi. Ayrıca belediyenin radyasyon riskine karşı yeterli miktarda iyot tedarik ettiği kaydedildi.

DÜNYA Burnunu Ukrayna’ya soktu