Ukrayna 50'den fazla savaş esirini teslim etti

Al Arabiya'nın haberine göre günün erken saatlerinde, Rusya'nın geçen ay tek taraflı olarak kendi toprakları ilan ettiği Ukrayna'nın dört bölgesinden biri olan Donetsk bölgesinin Moskova destekli başkanı Denis Pushilin de Ukrayna ile bir mahkum takası yapıldığını söyledi.

Her iki taraftan 50 kişinin değiş tokuş edildiğini söyledi.

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