UMH güçleri darbeci Hafter'in ikmal için gönderilen iki yakıt tankerini vurdu

Ekonomi

Kamu bankaları için önemli adım: Sermayeleri 21 milyar lira artırılacak

Türkiye Varlık Fonu'ndan üç kamu bankası için dikkat çeken bir açıklama geldi. TVF, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın sermayelerinin toplam 21 milyar lira artırılması için gerekli çalışmaları başlatıldığını duyurdu.