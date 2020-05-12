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Dünya Libya hükümetinden ortak açıklamaya tepki Üçüncü tarafı ilgilendirmez, Libyanın içişlerine karışmayın
ORTADOĞU

Libya hükümetinden ortak açıklamaya tepki: Üçüncü tarafı ilgilendirmez, Libya'nın içişlerine karışmayın

Libya hükümeti, dün Mısır, BAE, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa tarafından yapılan ortak açıklamaya tepki gösterdi. Libya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Mutabakat muhtırası anlaşmaları, Akdeniz’e kıyı iki devletin hükümetleri tarafından imzalandı, üçüncü bir tarafı ilgilendirmez" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasıyla ilgili ifadelerin, "Libya’nın içişlerine karışmak ve gerçekleri çarpıtmak olduğu" belirtilerek, bunun kabul edilemez olduğu bildirildi.

Diktatörün yanında değil BM'nin tanıdığı hükümetin yanında yer alın

"Söz konusu ülkelerin ortak açıklamasında Libya devletine ve ulusal egemenliğine karşı yanlış ifadeler ve ihlaller yer alıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya hükümeti, halkın ve devletin çıkarlarını koruma hakkına sahiptir."

Akdeniz ülkelerini Libya konusundaki tutumlarını gözden geçirmeye çağıran Dışişleri Bakanlığı, bu ülke yönetimlerinin Trablus’a saldıran diktatörün değil, Libya hükümetinin yanında yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Üçünçü tarafı ilgilendirmez

"Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası ile güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsayan mutabakat muhtırası anlaşmaları, Akdeniz’e kıyı iki devletin hükümetleri tarafından imzalandı. Üçüncü bir tarafı ilgilendirmez.

Ortak açıklamada Akdeniz’e kıyısı olmayan Birleşmiş Arap Emirlikleri’nin (BAE) de olmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Öyle anlaşılıyor ki başka niyetleri var. BAE’nin burada yer alması, Libya halkına saldıran başka bir ülkeye destek vermek içindir. Bu iki ülke de Libya’nın içişlerine karışıyor.

Görmezden geliyorlar

  • Açıklamanın devamında ''Bu açıklamayı imzalayan ülkeler, Hafter milislerinin işledikleri suçları, sivillere ve diplomatik misyonlara yaptıkları saldırıları görmezden geliyorlar." ifadeleri kullanıldı.

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