TOKİ başvurularında kimlik sınırlaması kalkıyor: Ucuz konut için tarihi fırsatı kaçırmayın

TOKİ, 81 ilde toplamda 250 bin adet konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri satışı gerçekleştirecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) inşa edilecek Sosyal Konut Projesine başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında 2+1, 3+1 konutların fiyatları belli oldu. TOKİ sosyal konut projesi 608 bin TL'lik 2+1 evlerin aylık taksit tutarı 2 bin 280 lira olacak ve 240 ay vade ile ödenecek. TOKİ 3+1 sosyal konut 850 bin TL'lik fiyat üzerinden aylık 3187 TL aylık taksitlerle ödenecek. TOKİ peşinatları 3+1 için 85 bin TL, 2+1 için ise de 60 bin TL olarak belirlendi.

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E devlet TOKİ başvuruları TC kimlik numarasının son hanesine göre ne zaman kalkacak?

14 Eylül gecesi başvuruları alınmaya başlanan 'İlk Evim İlk İşim" adlı sosyal konut projesi büyük ilgi gördü. TOKİ'den alınan bilgiye göre, "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435 oldu.Cumhuriyet tarihinin en büyük projesine kısa sürede 2 milyondan fazla vatandaş başvuru yaptı. Pazartesi gününden itibaren ise başvurularda sınırlama son bulacak. Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "6" olanlar bugün, "8" olanlar ise pazar günü başvuru yapabilecek. 19 Eylül pazartesiden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

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e devlet TOKİ başvurusu

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman sona erecek?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek. TOKİ sosyal konut başvuruları 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olması. Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama. İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç) gerekiyor. Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılacak. Başvuruları yapacak vatandaşların 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor. Genç kategorisine 14/09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.

TOKİ konutlarına kimler başvuracak?

Gençler

Emekliler

Şehit yakınları-gaziler

Engelliler

TOKİ hangi illerde ev yapacak?

TOKİ hangi şehirde ev yapacak?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesinde 50 bini İstanbul'da 18 bini İzmir'de 12 bin 800'ü Ankara'da 4 bin 500'ü Kayseri'de inşa edilecek.

TOKİ evleri nasıl olacak, 2+1, 3+1 kaç metre kare?

Yerel ve yatay mimari- 5 katı geçmeyecek.

Sıfır atık uyumlu.

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Enerji verimli.

İklim dostu malzemeler.

Yenilenebilir enerji sistem.

TOKİ başvuru şartları neler?

T.C. Vatandaşı olmak.

Yoksul ve dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şart.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500-TL'nin temerküz banka şubesine ödenmesi.

TOKİ işyeri başvuru şartları neler?

TC Vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler.

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.

Başvuru Bedeli 2.000 TL.

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