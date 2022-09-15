TOKİ işyerleri kaç ay vade ile satılacak? TOKİ sosyal konut projesinde dükkan fiyatları belli oldu!

TOK işyeri (dükkan) fiyatları: TOKİ işyerleri kaç ay vade ile satılacak, taksit tutarı ne kadar, dükkanlar kaç metre kare olacak?

Tarihin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül Çarşamba günü itibariyle alınmaya başlayacak. Başvuruda bulunmak isteyenler ise fiyatları, taksit sayılarını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ dükkan iş yeri fiyatı nedir?

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman bitecek?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular başladı. Başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabilecek. "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesinde başvuru sayısı saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı. Proje kapsamında, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak. Ayrıca, TOKİ tarafından elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 250 bin konut arsası sunulacak.

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Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konutun temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak.

Toplam 422 milyar liralık yatırımla gerçekleştirilecek proje kapsamında, 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik sağlanması, en az 100 bin yeni istihdam oluşturulması öngörülüyor.

TOKİ sosyal konutta iş yeri fiyatları ne kadar?

Sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 50 bin iş yeri ile ilgili ayrıntılar belli oldu. İlk etapta 20 ilde 10 bin iş yeri yapılacak. Metrekareye göre 4 kategoride yapılacak iş yerlerinin fiyatları 351 bin liradan başlayıp 1 milyon 300 bin liraya kadar yükselecek. İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak.

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TOKİ işyeri fiyatları ne kadar, peşinat ve taksitler ne kadar olacak?

351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak. 685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek. 1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

TOKİ işyeri (dükkan) hangi illere yapılacak?

Bu şehirlerin ardından, iş yeri sayılarına göre illerin sıralaması şöyle:

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"Diyarbakır 450, Kocaeli 450, Eskişehir 350, Kayseri 350, Manisa 350, Mersin 300, Denizli 300, Balıkesir 300, Van 250, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Afyonkarahisar 200, Aksaray 200, Isparta 200, Çorum 200, Ordu 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100."

TOKİ dükkan-işyeri başvuruları ne zaman?

Arsa ve iş yerleri için 10 Ekim'de başvurular başlayacak ve 7 Kasım'a kadar devam edecek.

TOKİ işyeri başvuru şartları neler?

Başvuru şartları şu şekilde olacak:

Türk vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgelere sahip olmak, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması, başvuru Bedeli 2 bin liranın temerküz Banka Şubesine ödenmesi. TOKİ sosyal konut projesi başvuruları için tıklayın.

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