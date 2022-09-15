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TOKİ sosyal konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal konut projesine başvurular başladı. TOKİ sosyal konut projesi başvurularI, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi. TOKİ Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare, ucuz konutlar kaç m2? İşte, 3+1 ve 2+1 konut metre kare ile ev fiyatları, aylık taksitleri ve e-Devlet TOKİ başvuru ekranı….

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ konutları kaç metrekare olacak? TOKİ sosyal konut 2+1 3+1 kaç metre kare yapıyor?
TOKİ konutları kaç metre kare olacak? Sosyal konut 2+1, 3+1 kaç metre kare?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesinin detaylarını açıkları. 14 Eylül'de başvuruları başlayan 250 bin konutu 2 yılda bitirerek. Peki TOKİ sosyal konut evleri kaç metrekare? TOKİ ucuz konut 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve aylık ödeme tutarı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir" demişti. İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecek.

TOKİ konutları kaç metre kare
TOKİ konutları kaç metre kare

TOKİ sosyal konut 2+1 3+1 kaç metre kare yapıyor?

TOKİ sosyal konutları 2+1 75, 85 metre kare ve 3+1 konutlar ise 105 metre karede (brüt) konutlar yapılacak. Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.

TOKİ İstanbul Ankara İzmir konut fiyatları
TOKİ İstanbul Ankara İzmir konut fiyatları

İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1 konut fiyatları ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sosyal konut projesiyle ilgili sorularını cevapladı. Bakan Kurum, "İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak. Bu iller dışında diğer yerlerde fiyatlar açıklandığı gibi olacak" dedi.

Büyükşehirlerde TOKİ ev fiyatları ne kadar olacak?

İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak. Bu iller dışında diğer yerlerde fiyatlar açıklandığı gibi olacak. Bu fiyatlara vatandaşımız konut alabiliyor. Özel sektör tabi ki bu fiyata veremez. Biz bu projeyi sunarak hem ekonomiye destek olacağız, hem de konutlardaki fiyatları aşağı çekeceğiz. Biz TOKİ ile %8 ila %10 yapardık. 2009'da bunu artırdık, fiyatlarda hareketlenme gördüğümüz için. Yılda sosyal konut bazında 125 bin konut yapıyorsunuz. Ve bu oranı %20'ye çıkartıyoruz.

TOKİ sosyal konut illere göre dağılımı
TOKİ sosyal konut illere göre dağılımı

Konut ve kira fiyatları aşağı gelecek. Tabii ki inşaat malzemelerindeki artış ve pandemiden dolayı tedarik söz konusu. Biz sabit tutsak bile bu vatandaşımız için önemli bir kazanımdır. %20 arzı sunarak vatandaşlarımızın alma şansını biraz da artıracağız.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt

sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde konut satışı yapılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.)

TOKİ e devlet başvuru ekranı için tıklayın.

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