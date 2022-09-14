TOKİ evleri borcu bitmeden satılır mı? TOKİ ucuz konutta dikkat çeken satış detayı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. TOKİ başvuruları 14 Eylül -31 Ekim tarihleri arasında yapılacak. TOKİ başvuruları e-Devlet ve bankalar üzerinden yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "608 bin lira fiyata sahip 2 art 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabileceklerdir."

850 bin fiyata 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 vade ile yapılabilecek.

TOKİ evleri kiraya verilir mi ne zaman kiraya verilir?

Son dakika haberine göre Tüm Türkiye'nin merakla beklediği TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde yeni detaylar ve bilgiler ortaya çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen yeni detaylar açıkladı. Bakan Kurum açıklamasında şunları dile getirdi:

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"Proje, TC vatandaşı olan herkes başvurabilir. TC vatandaşı olmuş, üzerinde evi olmayan herkes başvurabilir. Vatandaşlık alabilmesi için de evi olması gerekiyorsa, sonradan vatandaş olanlar konuya dahil gözükmüyor. Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkanı sunuyoruz"

TOKİ sosyal konut ödemeleri ne zaman başlayacak?

Sosyal konutta ödemeler evin tesliminden yaklaşık 1 yıl önce başlayacak. Konutta taksit ödemeleri kura değil sözleşme yapıldığı tarih itibarıyla başlayacak.

TOKİ konut başvuru şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

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• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

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• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir. Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde konut satışı yapılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.)

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