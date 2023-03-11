Ali Kopuz’dan ürünler işlensin mesajı: Altını gümüş fiyatına satmayalım

İSTİB’in mart ayı meclis toplantısında konuşan İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye’nin tarımsal ihracatının bu yılın ilk 2 ayında 5,4 milyar dolarla rekor kırdığına dikkat çekti. İhracatla birlikte üretimin sürekli artmaya devam ettiğini anlatan Kopuz, hububattan zeytinyağına, süs bitkilerinden sebze meyveye kadar her sektörde dış satımın arttığını bildirdi.

Ali Kopuz.

KATMA DEĞERLE DAHA ÇOK KAZAN

İhracatın katma değerli biçimde yapılmasının önemine işaret eden Kopuz, “İlk 2 ayda zeytin ve zeytinyağı sektörümüz sadece İspanya’ya 67,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İspanya bu dökme ürünlerimizi şişeleyecek ve katma değerli bir biçimde tüm dünyaya satarak bizim kazandığımızdan çok daha fazlasını kazanacak. Topraklarımızda altın yetiştirip, gümüş fiyatına satmamamız gerekiyor. Ürünlerimizi işleyerek katma değerini artırır ondan sonra ihraç edersek milli hasılamıza çok daha fazla katkı yaparız” şeklinde konuştu.

RAMAZAN ÖNCESİ ZAM UYARISI

Kopuz, deprem bölgesinde şubatta ihracatta düşüş yaşandığını kaydederek, tarımsal üretimin ve ihracattaki artış trendinin sürmesi için çabaları sürdürmeleri gerektiğini de vurguladı. Ali Kopuz, deprem bölgesinin normalleşmesi için yapılması gerekenlerden bahsederek, bu konuda geç kalmanın ikinci felaket olabileceğini, hem devletin hem sivil toplum kuruluşları ile şirketlerin ellerinden geleni yaptığını belirtti. Kopuz, Ramazan ayı yaklaşırken gıda sektörüne de çağrıda bulundu. Kopuz, “Ticaret erbabını Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde davranmaya çağırıyorum. Ramazan’da tüketimin artacağı beklentisini fiyatlara yansıtmayalım” dedi.











