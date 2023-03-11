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Ekonomi

Kayıp kaçak akıllı şebekeyle azalıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 6 ile elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, 2013’ten bu yana bu şehirlerin altyapısına 19,4 milyar liralık yatırım yaptı. Şirketin bölgede doğrudan kayıp kaçak ile mücadeleye ayırdığı pay ise 9 milyar lirayı buldu. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Akıllı şebeke dönüşümüyle 11 bin 400 megavatsaat kaçak tüketimin önüne geçtik” diye konuştu.

Burak Karaca
04:00 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te elektrik dağıtım hizmetini üstlenen Dicle Elektrik, 2,2 milyon aboneye elektrik ulaştırıyor. Dicle Elektrik, 21 dağıtım şirketi arasında enerji tüketimi açısından İstanbul’un ardından en çok enerji tüketen elektrik şirketi konumunda. Bölgede 2013 yılındaki özelleştirmenin ardından hizmet vermeye başlayan Dicle Elektrik, bu tarihten itibaren 6 şehrin altyapısına 19,4 milyar TL yatırım yaptı. Bu yatırımın 9 milyar liralık bölümü ise kayıp kaçak elektrikle mücadeleye ayrıldı. Bölgede akıllı şebeke dönüşümüyle 2,2 milyon abonenin 1,1 milyonunda kayıp-kaçak oranını yüzde 17,6’ya kadar düştü. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “2,2 milyon abonemizi bu teknoloji ile buluşturmayı hedefliyoruz. Akıllı şebeke dönüşümüyle 11 bin 400 megavatsaat kaçak elektrik tüketiminin önüne geçtik” ifadelerini kullandı.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas.

TÜRKİYE ORTALAMASININ 2,5 KATI TÜKETİM VAR

Önümüzdeki 2 yıl içerisinde 6,5 milyar TL ila 8 milyar TL tutar aralığındaki yatırımları sürdüreceklerini belirten Yaşar Arvas, Dicle Elektrik’in 3K olarak ifade edilen ‘kesintisiz-kayıpsız-kaliteli enerji sunma’ vizyonu ile hareket ettiğini söyledi. Arvas ayrıca, dağıtım şirketleri arasında en çok yatırım yapan ilk 3 firma arasında yer aldıkları bilgisini verdi.

Bölgelerinde Türkiye ortalamasının 2,5 katı kişi başı tüketim olduğuna değinen Arvas, “Türkiye ortalaması 4 bin 500 kilovat iken, Dicle Elektrik’in bölgesinde bu oran 11 bin 500 kilovatı buluyor” diye konuştu.

KAÇAK KULLANIM ORANI %76’DAN %43’E DÜŞTÜ

Arvas, bu yüksek tüketimin sebeplerine şöyle değindi; “Biz enerji dağıtımımızı şehir ve ilçe merkezleri, kırsal alanlar ve tarımsal sulama alanları olmak üzere 3 alanda ele alıyoruz. Bu kırılımda il ve ilçe merkezlerinde kayıp kaçak oranı yüzde 30’un altında. Kırsalda ise yüzde 75-80’in üzerinde, tarımsal sulama alanlarında ise yüzde 40’ın üzerinde seyrediyor. Ülkemizdeki genel duruma baktığımızda ise kayıp kaçak oranı yüzde 13’ün altında. 2013 yılında yüzde 76’lık kayıp kaçak oranıyla devraldığımız şirketimizde bugün bu oranı yüzde 43’e kadar düşürdük.”

Depremde alandaydık

11 ili etkileyen depremde Dicle Elektrik olarak, sorumluluk alanlarındaki bazı bölgelerdeki elektrik şebekelerini 30 saat gibi kısa sürede aktif hale getirdiklerini ifade eden Yaşar Arvas, şöyle konuştu: “Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş elektrik hatlarının onarımı için de destek sağladık. Adıyaman’da 600 çadıra yakın bir çadır kent kurduk. Dicle Arama Kurtarma Ekibi (DAK) arama kurtarma ve elektrik alt yapılarının onarımında görev aldı. Adıyaman’da 3 bin kişilik çadır kentin elektrik altyapısı ihtiyacını karşıladık.”

Faturalandırma ulusal tarifeye göre yapılıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 6 ilde elektrik satış hizmeti veren Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş’nin (DEPSAŞ Enerji) Genel Müdürü Murat Karagüzel ise, 123 bin kayıtlı çiftçiye yatırımlarla destek sağladıklarını dile getirdi. Faturalandırma süreçlerine de açıklık getiren Karagüzel, “Abonelerimize ekstra bir ödeme söz konusu olmadı. Kullanım gününe bağlı olarak faturalarda artış yaşansa da ‘ulusal tarife’ uygulandı” dedi.




#Ekonomi
#Elektrik
#Akıllı Şebeke
44 dakika önce
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Kayıp kaçak akıllı şebekeyle azalıyor
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