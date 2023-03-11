Ocakta 354 bin istihdam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,5 puan düşüşle yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşirken, Ağustos 2022'den bu yana ilk kez tek haneye indi. Geçen yılın ağustos ayında işsizlik yine 9,7 hesaplanmıştı.

31,8 MİLYON KİŞİ İLE REKOR KIRILDI

İşsizlik oranı, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puanlık artışla yüzde 20,2 oldu.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta aylık bazda 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişi ile rekor seviyeye yükseldi. İstihdam oranı da 0,5 puan artarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 31,2 olarak kayıtlara geçti.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,1

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 188 bin kişi artarak 35 milyon 260 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı da 0,2 puanlık artışla yüzde 54,1 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,5, kadınlarda yüzde 36,1 oldu.

Ekonomimiz kuvvetli görünümünü sürdürdü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomik verilere ilişkin bir değerlendirme yaptı. Küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022 yılında yüzde 5,6’lık güçlü büyüme performansı sergileyen ekonominin bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdüğünü belirten Nebati, “Ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 artarken, aynı zamanda bir önceki aya göre 354 bin kişi ilave istihdam artışı sağlanmıştır. Böylece toplam istihdam 31,8 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaşmış ve işsizlik oranı yüzde 9,7’ye gerilemiştir” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

AFETİN YOL AÇTIĞI KAYIPLARI TELAFİ EDECEĞİZ

“Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz” diyen Bakan Nebati, şunları kaydetti: “Bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldik. Dinamik ve üretken ekonomimizin yanı sıra sahip olduğumuz güçlü kamu maliyesi ile yaşadığımız büyük deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz.”







