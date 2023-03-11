100 milyar lira iki taksitle alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçen yapılandırma düzenlemesine, deprem için şirketlere bir defaya mahsus yüzde 10’luk ek vergi eklendi. Ek verginin kaynak büyüklüğü 100 milyar TL olarak hesaplandı. Depremden etkilenen 11 il ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki Kurumlar Vergisi mükellefleri kapsam dışında tutuldu. Hesaplanacak verginin ilk taksiti Kurumlar Vergisi’nin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, düzenlemeyle Hazine’ye 100 milyar lira gelir sağlanacağını söyledi. Arabacı, şunları kaydetti: “Ek vergi, 2022 yılı Kurumlar Vergisi mükelleflerinin beyannamelerinde, 2023 yılının nisan ayında vermesi gereken beyannamelerinde göstermek suretiyle yararlanacakları indirim ve istisnaların üzerinden alınması gereken bir vergi. Buradaki indirim ve istisnalarda, bu mükelleflerimiz toplam Kurumlar Vergisi’nin tamamını ilgilendirmiyor, yaklaşık olarak bu kapsamdaki indirim ve istisnalardan yararlanan mükellef sayımız 22 bin civarında. Gerek indirimli kurumlar vergisinden yararlanmak suretiyle, gerek diğer indirim ve istisnalardan yararlanmak suretiyle, bunlar kendi hesapladıkları kazançlarından indirim ve istisna kapsamında düşmek suretiyle bunlara hiçbir şekilde vergi ödenmiyor idi bu zamana kadar. Bunlar yıllardır devletin verdiği teşvik anlamına da geliyor.”