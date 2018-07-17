Ekonomi AnadoluJetin büyük kış uçak bileti kampanyası başladı
İŞ DÜNYASI

​AnadoluJet'in büyük kış kampanyası başladı mı? ​İşte AnadoluJet uçak bileti kampanyası...

AnadoluJet'in büyük kış uçak bileti kampanyası başladı

AnadoluJet yolcuları 17-20 Temmuz'da alacakları biletlerle yurt içinde her şey dahil 49,99 TL'den, Kıbrıs uçuşlarında ise 129,99 TL'den başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Haber Merkezi AA
​AnadoluJet
​AnadoluJet

AnadoluJet yolcuları 17-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle yurtiçinde her şey dahil 49.99 TL'den, Kıbrıs uçuşlarında ise 129.99 TL'den başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yolcularına, dört mevsim boyunca uygun fiyatlarla uçma imkanı sunan AnadoluJet, kış fırsatlarını yazdan getiriyor.

  • AnadoluJet yolcuları 17-20 Temmuz'da satın alacakları biletlerle yurt içinde her şey dahil 49,99 TL'den, Kıbrıs uçuşlarında ise 129,99 TL'den başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı yakalıyor.

Kampanya, AnadoluJet websitesi ve AnadoluJet mobil uygulamasından satın alınacak biletler ile 01 Kasım 2018-30 Mart 2019 tarihleri arasındaki gerçekleşecek uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya dahilinde satın alınan biletler, iptal/iade ve değişikliğe kapalı olacak ve kampanya aktarmalı uçuşlar hariç tüm uçuşları kapsayacak.

Ayrıca, 28 Aralık 2018-01 Ocak 2019 ve 18 Ocak-4 Şubat 2019 tarihleri arasının kampanya kapsamı dışında olduğu bildirildi.

Goldman Sachs'in yeni CEO'su belli oldu
EKONOMİ
Goldman Sachs'in yeni CEO'su belli oldu

Altında dünyada bir ilk
EKONOMİ
Altında dünyada bir ilk

Şok Marketlerden 25.6 milyon TL'lik satın alma
EKONOMİ
Şok Marketlerden 25.6 milyon TL'lik satın alma

Bakan Berat Albayrak'tan 'yapılandırma' açıklaması
EKONOMİ
Bakan Berat Albayrak'tan 'yapılandırma' açıklaması

Kopya otel dolandırıcılığı

Kopya otel dolandırıcılığı

​Tatil planı yapacaklar dikkat.
İstanbul'a 6 saatlik uyarı

İstanbul'a 6 saatlik uyarı

​Meteoroloji'den İstanbullulara dikkatli olun çağrısı.
Atlantikçitehlike geçmedi

Atlantikçitehlike geçmedi

​Putin'in kara kutusu Dugin'den NATO vurgusu.

'Bedelli askerlik' düzenlemesi herkesi mutlu edecek formülle geldi.
OHAL'in son günü

OHAL'in son günü

​İki yılda 7 kez uzatıldı bugün sona eriyor.
Kızlara komşu tuzağı

Kızlara komşu tuzağı

Tuzak için aynı apartmanda izolasyon sistemi.

Önümüzdeki dönemin en büyük riski “açığa düşmek”tir. Kişiler, kurumlar, şirketler, sivil örgütler, cemaatl
Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

​Gaziantep'te bulunan enkazda İsrail şüphesi.

Üretime taze güç

Üretime taze güç

Albayrak'tan ​Türkiye ekonomisine daha fazla katkı.

'Süpersinizmaşallah maşallah'

'Süpersinizmaşallah maşallah'

Hainlerin sevinci yeni ses kayıtında ortaya çıktı.
Veri havuzu

Veri havuzu

​Başkan Erdoğan tek tuşla hepsini görecek.
33 ay sonra hazır

33 ay sonra hazır

​Türkiye'nin ilk uçak gemisi son sürat geliyor.
Dengesi bozuk biri

Dengesi bozuk biri

​Prof. Dr. Ali Erbaş'tan dikkat çeken ifadeler.
Eczacı Abdideşifre oldu

Eczacı Abdideşifre oldu

Pensilvanya ve Akıncı irtibatını sağlamıştı.
Denetimlepaniklediler

Denetimlepaniklediler

​15 Temmuz'da hainlerin planını bozan anlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.