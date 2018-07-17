Ekonomi Bakan Berat Albayraktan yapılandırma açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Berat Albayrak'tan 'yapılandırma' açıklaması

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak imzasıyla bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada 7143 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılan başvurularının devam ettiği ve uygulamanın detayları hakkında bilgi verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Bilindiği gibi, yeni dönem ekonomi politikalarımız kapsamında, maliye politikalarımızın, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağını kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu kapsamda, bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyumu amaçlandığımızı, özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini ifade etmiştik.

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Maliye politikalarımız kapsamında tüm mükellefler için öngörülebilirliğin sağlanması açısından bu açıklamanın lüzumu görülmüştür.

Halihazırda 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvuruları devam etmektedir.

Bu Kanun ile kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi gibi imkânlar getirilmiştir.

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Berat Albayrak'tan Merkez Bankası ve enflasyon açıklaması

Yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, yeni bir yapılandırma yada bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır.

7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurularının 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek olduğunu bir kez daha hatırlatmak ve mükelleflerimizin bu yapılandırmadan yararlanmalarının son fırsat olduğunu belirtmek isterim.

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